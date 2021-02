Solo le bastó una frase ("uno del censo intentó hacerme una encuesta. Me comí su hígado, acompañado de habas y un buen Chianti") para poner los pelos de punta y aterrorizar al espectador en los primeros diez minutos de película. Veíamos por vez primera a "Hannibal, el caníbal". Un 14 de febrero de hace 30 años, se estrenaba en los cines ¡El silencio de los Corderos'.

"Mucha gente me pregunta '¿cómo hiciste el silabeo?'", ha relatado a laSexta Camilo García, actor que puso voz en castellano al personaje de Anthony Hopkins, y en este vídeo nos ha enseñado cómo llegó a hacerlo. El propio Hopkins ha reconocido que no daba crédito cuando leyó el guion por primera vez. En una entrevista concedida a la revista 'Variety', aseguraba lo siguiente: "Después de diez páginas, llamé a mi agente y le dije 'no quiero leer más porque es lo mejor que he leído nunca'.

Nacía así un thriller que asustaba incluso al propio equipo en el rodaje. "Cuando te convertiste en Hannibal Lecter sentí un escalofrío en la habitación. ¡Estábamos todos muy asustados!", ha afirmado Jodie Foster, reconocida actriz que interpretaba el papel de Clarice Starling en 'El silencio de los corderos'. Si con algo juega esta película para inquietar al espectador es con la voz.

"Era una forma seca, ruda, punzante", recuerda Camilo García, que ha añadido: "Esa mirada turbia...". Una mirada que daba miedo, sin duda, y eso que en total, el doctor Lecter apenas superaba los 20 min de diálogo. "Anthony Hopkins realmente sólo sale 25 minutos en la película, pero tiene tanto peso, es tan importante...", ha contado el periodista Javier Zurro.

Esta fue la última película en conseguir, en 1992, los cinco Oscar principales: mejor película, dirección, guion y actores protagonistas. "Tomaba decisiones visuales muy arriesgadas, con miradas a plano que rompían casi la cuarta pared", ha detallado Zurro. Se ha convertido en leyenda una película para 'saborear como un buen Chianti', que sobrecoge verla y que, como el buen vino, no envejece ni pasados 30 años.