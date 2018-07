Sale a la luz la llamada a Emergencias desde la casa de Demi Lovato tras sufrir la sobredosis de heroína: "Sin sirenas, por favor"

La asistente de Demi Lovato llama a los servicios de Emergencias estadounidenses para avisar del mal estado en que se encuentra la estrella del pop. Acaba de sufrir una sobredosis de heroína. "Estoy abajo con ella, hay más gente. Solo necesitamos a alguien aquí", dice la empleada.

Desde emergencias avisan a la asistente de que se han puesto en marcha y que "debería escuchar las sirenas pronto". Ella protesta: "Sin sirenas, por favor". Pero los servicios sanitarios rechazan su petición: "No, no. Es una emergencia médica. No podemos controlar eso".

Actualmente, Demi Lovato se recupera hospitalizada en un complejo sanitario de Los Ángeles. Tras su alta, se prevé que la cantante se someta a un nuevo proceso de desintoxicación para alejarse de las drogas.