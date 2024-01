Ryan Gosling ha evidenciado su desacuerdo con la Academia de Cine por no nominar a Margot Robbie a 'Mejor Actriz' por su papel en Barbie. Tras recibir la nominación a 'Mejor Actor' en los Oscar por interpretar a Ken en la misma película, el actor ha reivindicado la importancia de su compañera para que el film haya salido adelante.

"No hay Ken sin Barbie, y no hay película de Barbie sin Greta Gerwig y Margot Robbie... ningún reconocimiento sería posible para nadie en la película sin su talento, determinación y genio", ha expuesto en un comunicado que ha hecho público un periodista de 'The New York Times' en redes sociales.

La actriz Margot Robbie, al igual que la directora Greta Gerwig, las mujeres que hicieron que 'Barbie' fuera un gran éxito de taquilla en 2023, no han conseguido sus respectivas nominaciones al Oscar por dirección ni actriz principal.

"Contra todo pronóstico, con nada más que un par de muñecos sin alma, con poca ropa y afortunadamente sin entrepierna, (Gerwig y Robbie) nos hicieron reír, nos rompieron el corazón, impulsaron la cultura e hicieron historia", ha expresado Gosling en este sentido, indicado que "su trabajo debe ser reconocido junto con el de otros nominados que también lo merecen".

Tampoco Leonardo DiCaprio ha conseguido una nominación por su papel protagonista en 'Los asesinos de la luna' de Martin Scorsese. En cambio, 'Barbie' y 'Los asesinos de la luna' sí han conseguido dos de las 10 nominaciones a mejor película, aunque se enfrentan a la gran favorita del año: 'Oppenheimer', que cuenta con 13 nominaciones.