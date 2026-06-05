Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar

Los detalles "Las circunstancias no le han dejado otra opción", señala la promotora sobre el imprevisto que ha afectado a Rosalía. Y piden a los fans que conserven sus entratas porque "próximamente habrá más información".

Rosalía ha pospuesto sus conciertos de la gira 'Lux Tour 2026' en Miami y Orlando debido a una "emergencia familiar", según Live Nation Florida. La artista catalana lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le dejaron otra opción. Los conciertos estaban programados para el Kaseya Center de Miami y el Kia Center de Orlando. La gira, que había comenzado en Europa, tenía previsto continuar en varias ciudades de Estados Unidos y Canadá en junio y julio. A partir del 16 de julio, Rosalía llevará su espectáculo a Latinoamérica, visitando ciudades como Bogotá, Santiago, Buenos Aires y Ciudad de México.

Rosalía ha aplazado los conciertos de la gira 'Lux Tour 2026' que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según ha informado la empresa promotora.

"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informa Live Nation Florida en redes sociales. "Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información", ha agregado.

La artista catalana tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami este jueves y el 6 de junio, mientras que estaría presente al Kia Center de Orlando el 8 de junio. La gira daba este jueves el salto a América tras su paso por Europa entre el 16 de marzo y el 6 de mayo.

Además de Miami y Orlando, ambas situadas en Florida, 'LUX Tour 2026' tiene previsto llegar a las ciudades estadounidenses de Boston, Nueva York, Chicago, Houston, Paradise, Inglewood, San Diego y Oakland, entre junio y julio, así como por la canadiense Toronto este mismo mes. El concierto de Boston, previsto para el 11 de junio, sigue en pie, por el momento.

A partir del 16 de julio, Rosalía pondrá rumbo a Latinoamérica. Bogotá (Colombia), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Río de Janeiro (Brasil), Tlajomulco de Zúñiga, Monterrey, Ciudad de México (México) y San Juan (Puerto Rico) serán las paradas de la gira.

La gira transcurre menos de un año después del lanzamiento de 'Lux', el cuarto álbum de estudio de la cantante de Sant Esteve Sestovires (Barcelona).

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido