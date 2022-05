Rigoberta Bandini, finalista del Benidorm Fest, se ha pronunciado sobre la actuación de Chanel en Eurovisión 2022 y ha reconocido que su propuesta para el festival 'Ay, mamá' no hubiese quedado en tan buena posición.

"Su show era increíble y el nuestro habría funcionado de otra manera pero no creo que hubiésemos quedado tan bien, sinceramente. No pasa nada", ha dicho en declaraciones a RAC1.

En esta línea ha elogiado la actuación de Chanel, que consiguió récord histórico de puntos para España y una tercera posición que nunca habíamos visto en el siglo XXI: "Creo que fue increíble y al final, cuando comenzaron a dar doce puntos, no me lo podía creer, era muy fuerte".

"Como ha pasado bastante tiempo hemos podido digerir las cosas y ha pasado un poco el ruido. Tenía muchas ganas de verlo este año más que nunca para ver las propuestas y verlo todo", ha dicho Bandini, que se mostró sorprendida ante la actuación de España: "Fue muy fuerte, ¿eh?".

"Creo que fue increíble y al final, cuando comenzaron a dar doce puntos, no me lo podía creer, era muy fuerte. Creo que mi trayectoria es otra y que para este proyecto el suyo era mejor", ha señalado.

En otra entrevista con Europa Press, la cantante catalana ha asegurado que "tenía todo el sentido que estuviera Chanel": "Tenía todo el sentido que estuviera Chanel y no yo. Estuvo genial la actuación y además lo ha petado, por lo que estoy muy contenta por ella".

"Me encantó, me flipó, la verdad. La vimos desde casa, estábamos súper nerviosos. Me gustó muchísimo, creo que fue increíble" ha confesado, revelando además que pudo hablar con ella y felicitarla por su impresionante trabajo en el Festival.