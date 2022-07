ATRESplayer PREMIUM continúa apostando por la producción original y este domingo 10 de julio estrena 'Reinas al rescate'. Se trata de un nuevo formato en el que Pupi Poisson, Sharonne y Estrella Xtravaganza, guiadas por Supremme de Luxe, recorrerán varios puntos de España para dar visibilidad a varias historias LGTBIQ+ y mostrar realidades del colectivo al margen de las grandes ciudades.

En este viaje por la carretera, las reinas acuden a la llamada de varias personas que han hecho una llamada de ayuda: personas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+ que necesitan su apoyo para transmitir un mensaje de diversidad en su entorno, en pueblos pequeños de España. Un emocionante formato con un importante y reivindicativo mensaje tras cada historia.

La llegada de las drags será toda una sorpresa y una revolución para los habitantes del lugar, que descubrirán que, más allá de que las reinas llevan tacones, vestidos o pelucas, promueven un movimiento artístico que remueve conciencias y tiene valores tan importantes como la integración, la libertad de expresión o el amor propio. También será un reto para las familias y los amigos, que se volcarán en cada una de las historias.

Para que cada episodio sea especial y único, 'Reinas al rescate' se emitirá con una periodicidad mensual. Así, cada historia será un evento especial porque cada historia será muy diferente a la anterior.

Producido por Atresmedia Televisión en colaboración con Buendía Estudios, 'Reinas al rescate' ha hecho parada en estas primeras entregas en Cálig (Castellón), Roda de Berà (Tarragona), Benilloba (Alicante), Landete (Cuenca), Linares (Jaén) y Campaspero (Valladolid). Por el camino se descubrirán historias personales de incomprensión, de no aceptación, de superación o de perdón. Al final de cada entrega habrá un espectáculo que servirá para que los protagonistas muestren a su pueblo lo que son con orgullo. Un show drag que nadie en la comarca se querrá perder.

'Reinas al rescate' también estará disponible fuera de nuestras fronteras a través de la versión internacional de ATRESplayer PREMIUM.

Capítulo 1: Hugo, en Roda de Berà (Tarragona)

Hugo se ha sentido chico desde que tiene recuerdos y aunque de pequeño su familia le dejó expresarse con libertad, al llegar la adolescencia trataron de feminizar su imagen. Confesar a sus padres que era un chico trans supuso una pesadilla de años que llevó a su padre a retirarle la palabra. Además, en su pueblo aún se burlan de él.

Le gustaría que las reinas le ayudasen a cerrar la herida abierta con su padre y a recuperar la confianza en sí mismo. Le acompañarán en el escenario su padre Germán y su amiga trans Lucía, que también ha sufrido agresiones y encuentra en Hugo el espejo en el que mirarse.

Las reinas en tacones

SUPREMME DE LUXE

Presentadora de 'Drag Race España' en ATRESplayer PREMIUM, se ha convertido en el rostro más representativo del movimiento drag en nuestro país. Durante su prolífica carrera como artista ha actuado en multitud de espectáculos, publicado un disco ('Ahora yo') y más de 10 singles y participado como actriz y cantante en diversos proyectos de cine y teatro como 'El fantasma de la sauna' o 'La llamada'.

PUPI POISSON

Cantante y actriz, es una de las reinas más queridas de la primera edición de 'Drag Race España' gracias a su particular sentido del humor, cargado de ironía. Su single ‘Putón verbenero’ tiene más de 5 millones de visitas en YouTube y actualmente tiene un podcast con la guionista y cómica Paula Púa llamado Podcast Espresso.

ESTRELLA XTRAVAGANZA

Se define a sí misma como "oscura, marrana, graciosa y fulana". Cantante y actriz, tuvo un grupo con Luis Miguelez. La finalista de la segunda edición de 'Drag Race España' ha cosechado una legión de seguidores que ya esperan con ansia la publicación de su primer disco Gorda y divina.

SHARONNE

Finalista de 'Tu cara no me suena todavía' y de la segunda edición de 'Drag Race España'. Durante dos temporadas ha sido MC del espectáculo 'The Hole' y ha interpretado a varios de sus personajes. Ha cosechado éxitos dentro y fuera de España con su espectáculo 'The big star show'.