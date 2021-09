La reina Letizia ha sido nombrada Alumna de Honor de la facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que ya cuenta con 50 años de historia.

Muy emocionada, ha recibido este reconocimiento de manos del rector de la universidad, Joaquín Goyache. Durante su discurso de agradecimiento ha recordado cómo fueron sus años de carrera y también el tiempo que pasó en la facultad del centro.

"Venir cada día durante cinco años a esta facultad en la década de los 90 deja huella. Quienes habéis pasado por lo mismo sabéis de qué hablo. Aprendí a usar el tipómetro y ¿qué os voy a contar de la cafetería de la facultad de Ciencias de la Información", ha comentado.

Además, también ha recordado a un profesor que le llamaba la atención por ser curiosa y hacer demasiadas preguntas: "El hombre, un poco harto, me dijo 'Ortiz, no sé qué va a ser de su vida, pero desde luego a pesada ahí no tiene rival'". Una curiosidad que, asegura, a día de hoy sigue manteniendo, aunque ya no puede "contar las respuestas que le dan".

Antes de finalizar su discurso ha agradecido lo que la profesión ha sido para ella y ha instado a sus colegas de profesión a seguir haciendo las cosas bien, "desde el lugar en el que a cada uno le corresponda".

Durante el acto también se ha reconocido como Alumni UCM Ilustres a la periodista Pepa Bueno; el periodista Alex Grijelmo; el cineasta Fernando León de Aranoa; José Antonio Llorente, periodista y fundador de Llorente y Cuenta; la publicista Mónica Moro; el también publicista Fernando Rodríguez Varona y el periodista Vicente Vallés, y ha contado con la presencia del ministro de Universidades, Manuel Castells.