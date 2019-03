¿Quieres dormirte en dos minutos? Los marines te enseñan cómo con una técnica casi infalible

Los marines tienen la ansiada fórmula para dormirse en dos minutos y ahora han decidido compartirla con el resto del mundo. Lo primero es relajar los músculos de la cara, deslizar los hombros todo lo que se puede y expirar e inspirar.

Vamos entrando en el sueño, pero queda lo más importante: la paz mental. Para conseguirla, los marines sugieren imaginarte tres imágenes, que son verte en una canoa sobre un lago en calma bajo un cielo azul, en una hamaca en un cuarto oscuro y, si eso no funciona, repetirte durante 10 segundos el mantra de "no pienses, no pienses".

Ellos afirman que la técnica realizada correctamente durante seis semanas tiene una efectividad del 96%. Eso sí, no se hacen responsables en caso de pesadilla.