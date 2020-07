El mundo del espectáculo en Estados Unidos acaba de sufrir un terremoto. La archiconocida presentadora de televisión Ellen DeGeneres ha sido acusada de maltrato laboral, y su programa está siendo investigado por Warner Media, según desvela una exclusiva de la revista 'The Hollywood Reporter', alimentada previamente por 'BuzzFeed'.

A raíz de estas informaciones, DeGeneres ha escrito una carta en la que se disculpa ante sus empleados. Epístola que ha sido filtrada a THR y en la que, como explica el citado medio, la presentadora admite estar "muy decepcionada" por no haber logrado los propósitos con los que, según ella, había nacido su programa: "Le conté a todos en nuestra primera reunión que 'The Ellen DeGeneres Show' sería un lugar de felicidad: nadie levantaría nunca la voz y todo el mundo sería tratado con respeto", espeta. Algo que no solo ha creado revuelo entre la opinión pública, sino que además confirma muchas de las sospechas que giraban en torno a su figura como jefa.

A lo largo de todo el mes de julio, BuzzFeed ha dado voz a varias de las personas que trabajaron con DeGeneres. Los testimonios son demoledores: acusan a la presentadora de negar bajas laborales ante circunstancias como funerales o problemas médicos. También alegan que han sido tratados de forma inapropiada y bajo "una cultura del miedo" en la que se sucedían los insultos racistas y el ambiente tóxico en el trabajo.

Según las declaraciones emitidas por estos extrabajadores, el entorno de felicidad que desprende el programa de DeGeneres — y sobre todo de caridad, ya que es usual que en el programa se destine dinero con fines solidarios— es una mentira: "Esa mierda de ser amable solo ocurre cuando están las cámaras encendidas. Sé que dan dinero a la gente, pero es solo para aparentar", decía uno de los afectados a BuzzFeed el pasado 16 de julio.

Ante estas informaciones, los altos cargos del programa salieron a dar la cara: "Estamos realmente desconsolados y lamentamos saber que incluso una persona de nuestra familia de producción ha tenido una experiencia negativa. No es lo que somos ni lo que nos esforzamos por ser", lamentaban Ed Glavin, Mary Connelly y Andy Lassner, productores ejecutivos de 'The Ellen DeGeneres Show', en una comparecencia el pasado jueves.

Según 'The Hollywood Reporter', los cambios en el programa son inevitables, hasta el punto de que ya se especula con cuáles serán los primeros despidos: "Dos fuentes aseguran a THR que el productor ejecutivo Ed Glavin, que está en el centro de muchas de las denuncias más desagradables, es uno de los que serán despedidos". La fuente que ha informado de este movimiento asegura que, una vez Glavin salga del programa, "será como un nuevo día".

Una disculpa a medias

La epístola enviada por DeGeneres a sus empleados recoge algunas frases de profundo arrepentimiento, pero también denota una actitud evasiva por parte de la presentadora, que se lava las manos ante una parte de las acusaciones: "Como hemos crecido exponencialmente, no he podido estar al tanto de todo y he confiado en que otros hagan su trabajo, ya que sabían que quería que lo hicieran. Claramente, algunos no lo hicieron", escribe. Asimismo, también se ha mostrado enfadada ante la imagen que se está dando de ella: "Estoy aprendiendo que las personas que trabajan conmigo y para mí están hablando en mi nombre y tergiversan lo que soy. Y esto tiene que parar", denuncia.

El programa de DeGeneres se emite desde el año 2003 y está en su decimoséptima temporada. Se trata de un ‘show’ de entrevistas emitido durante el día, que ha cosechado más de 170 nominaciones a los premios Emmy y hasta 61 victorias.

Para entender la gravedad del conflicto en la esfera televisiva estadounidense, es como si se hubiera acusado en España a personajes como Andreu Buenafuente, Susanna Griso o Pablo Motos. Ahora, DeGeneres tiene un serio problema de popularidad, pese a los cambios que se puedan realizar en la producción del programa. Y tiene por delante saber en qué acaban estas denuncias de sus extrabajadores, que, desde luego, auguran tiempos oscuros para el exitoso producto emitido por la cadena NBC.