La artista Mari Roldán ha pintado unos 2.000 euros en los últimos meses. Más de 150 obras de arte en pequeños lienzos que puedes ver en el vídeo superior de la noticia. La particularidad de estos cuadros es que están en la superficie de billetes que se pueden seguir utilizando para realizar pagos.

"El primero que pinte lo hice sobre un billete de 10 euros. Lo hice con boli porque no sabía muy bien si se iba a poder, si iba a quedar bien y para tener una idea de como hacerlo", explica la artista, que se atrevió nada más y nada menos que con 'La creación de Adam'.

Desde entonces y con pincel fino llega a tardar dos días en cada una de estas pequeñas obras. Hay varias dos cosas que tiene que tener en cuenta para que los billetes sigan siendo de curso legal: no tapar el número de serie, ni la superficie total.

"El espíritu de esto es que cuando yo lo use, se lo den a otra persona y esta persona lo vuelva a usar. Para que llegue lo más lejos posible" explica Marí Roldán. Una de sus pretensiones es que sus billetes se muevan por todo el mundo: "Que viaje todo lo que yo no he podido viajar".

Estas son algunas de las obras que tiene expuestas en su perfil de Instagram @mariroldan_.