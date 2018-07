La película húngara 'On body and soul' gana el Oso de Oro de la Berlinale; la española 'verano 1993' consigue el premio a mejor ópera prima

La Berlinale dio el Oso de Oro a una muy original historia de amor húngara, "Teströl és lélekröl" (On Body and Soul), mientras que reservó la Plata al mejor director para el finlandés Aki Kaurismäki y otra más, al mejor guión, para "Una mujer fantástica", del chileno Sebastián Lelio.

El jurado internacional dio, asimismo, otra plata, la del Gran Premio Especial, a la poderosa historia de una indómita mujer africana, "Felicité", dirigida por el franco-senegalés Alain Gomis. Los osos de plata a la mejores interpretaciones fueron para el alemán Georg Friedrich, por su papel de padre atribulado en busca de comunicación con un adolescente en "Helle Nächte" ("Bright Nights"), y para la actriz coreana Kim Minhee por "Bamui Haebyun-Eoseo Honja" ("On the Beach at Night Alone").

Por su parte, 'Verano 1993', de Carla Simón, consiguió el galardón a 'Mejor Ópera Prima'. El filme recibió, asimismo, el gran premio especial del jurado en la sección Generation Kplus, destinado al público juvenil, compartido con la coreana 'Becoming Who I Was', de Chang-Yong Moon.

La película de Simón, nacida en Barcelona en 1986, parte de una historia personal, la de una niña que perdió a su madre. La idea para el filme surgió después de haber rodado un corto de dos niños, hermanos, que se enfrentan a la muerte de su abuela, según explicó la cineasta, tras la presentación de la cinta en la Berlinale.

El filme cuenta como Frida, de seis años, se ve obligada a dejar la gran ciudad tras la muerte de su madre a causa del sida para ir a vivir con sus tíos al campo, y las dificultades que experimenta para adaptarse a esta nueva situación a pesar de contar con todo el amor y el afecto de su nueva familia.