Amber Heard continúa en su lucha por tratar de demostrar su inocencia contra su exmarido Johnny Depp tras ser condenada a pagar 15 millones de dólares al actor por difamación. El pasado 1 de junio, un jurado determinó que la actriz actuó "con malicia real" y que causó perjuicios en el honor de Depp, aunque también reconoció que el abogado de Depp la difamó en unas declaraciones en 2020, por lo que condenó al actor a pagarle dos millones de dólares.

Ahora, Heard ha decidido sacar a la luz las notas de sus terapeutas que representan, según afirma, "años y años de explicaciones a tiempo real de lo que estaba pasando". "Hay una carpeta con años de notas que se remontan a 2011, desde el comienzo de mi relación, y que fueron tomadas por mi médico, a quien contaba los abusos que estaba sufriendo", asegura la actriz en una entrevista en el programa 'Dateline', de la NBC.

Estas declaraciones forman parte de una entrevista de Savannah Guthrie a la actriz en 'Dateline', donde Heard muestra "numerosos documentos" que probarían "dichos abusos". En concreto, en dichos archivos hay unas notas de 2012 en las que se señala que Depp supuestamente "le pegó, la tiró contra una pared y amenazó con matarla". Y ocho meses después de este suceso, según las notas, el protagonista de 'Piratas del Caribe' supuestamente "le rompió el camisón, la arrojó sobre la cama"

Por su parte, en respuesta a la entrevista de Heard con NBC, un portavoz de Depp ha informado de que el actor "simplemente quiere seguir adelante" tras resultar "victorioso" en el juicio: "Es lamentable que mientras Johnny busca seguir adelante con su vida, la acusada y su equipo vuelven a repetir, reimaginar y volver a litigar asuntos que ya han sido decididos por el Tribunal y un veredicto en el que el jurado votó de manera unánime e inequívoca a favor de Johnny", destacó el portavoz en un comunicado.

El pasado mes de abril arrancó el juicio por la acusación de difamación de Johnny Depp de 59 años, a su exmujer, Amber Heard, de 36, por un artículo que publicó en 'The Washington Post' en 2018, tras su divorcio, donde la actriz se refería a sí misma como una persona con experiencia en lo que "representa el abuso doméstico", aunque no mencionaba al protagonista de 'Piratas del Caribe'.

Finalmente, tras un polémico y mediático juicio, el 1 de junio, un jurado popular compuesto por siete personas, cinco hombres y dos mujeres, determinó que Johnny Depp fue difamado por su exmujer, Amber Heard, al acusarle de agredirla reiteradamente durante su relación de pareja, y condenó a Heard a pagar15 millones dólares por los daños provocados, aunque el actor también fue condenado pagar a su expareja dos millones de dólares al considerar que también hubo difamación en este sentido en una de las afirmaciones del abogado de Depp en 'The Daily Mail' en 2020.

La actriz confesó que sigue "amando" a Johnny Depp

Estas notas de los supuestos "abusos" que sufrió son el último titular de la conversación entre Heard y Guthrie, solo un día después de que la actriz reconociese en la entrevista a la cadena NBC News que amó "con todo su corazón" a su expareja, Johnny Depp, y que lo sigue "amando". La entrevistadora le recordó a la actriz cómo durante el juicio ella dijo amar aún a Johnny Depp, a lo que le preguntó si ese sentimiento continúa "después de todo", y Heard no dudó en su respuesta: "Absolutamente. Lo amo. Lo amé con todo mi corazón". Añadió, además, que no tiene "malos sentimientos" por el actor.

Al ser preguntada si teme que Depp vuelva a demandarla en el futuro, Amber Heard contestó que sí y dijo sentir miedo a ser silenciada. Además, confesó que se sintió humillada por su expareja durante la celebración del juicio por difamación. "No soy una buena víctima, perfecta, agradable, lo sé", expresa, a la vez que recuerda cómo al testificar pidió que la escucharan como a "un ser humano". Puedes ver parte de la entrevista en el vídeo que acompaña a esta información.

Además, en otro fragmento de la misma entrevista, publicado este lunes, Heard sostuvo que no siente rencor contra el jurado popular que accedió a las demandas de Depp, quien también fue condenado por difamación por unas declaraciones que hizo un antiguo abogado suyo. "No culpo al jurado", sostuvo la intérprete, defendiendo que el veredicto estaba claro porque todos los testigos -pagados, según ella- insistieron en que era una persona no creíble.

"No me importa lo que se piense de mí, ni los juicios que se quieran hacer acerca de lo que ocurrió en la intimidad de mi casa, en mi matrimonio, a puerta cerrada", aseguró en un avance de la entrevista que se emite íntegra este viernes. "No creo que la persona promedio deba saber esas cosas. Y por eso no me lo tomo como algo personal", manifestó.