Antes de triunfar en la música, un jovencísimo Carlos Vivesera la estrella protagonista de varias telenovelas de sobremesa colombianas. Era conocido también en Estados Unidos y Puerto Rico, donde llegó a protagonizar una serie junto a Chayanne en 1987.

De ese éxito nació un primer álbum musical con versiones de canciones pop, pero el fenómeno Vives vive su eclosión internacional en 1991. Consigue el papel protagonista para la telenovela 'Escalona' donde interpretó al reputado músico Rafael Escalona.

"Él me resultaba muy familiar, incluso iba al colegio con mi papá, aunque yo sé que él no estaba muy convencido y que quiso incluso que fueran otros actores los que hicieran el personaje, él me veía como muy moderno tal vez…", confiesa entre risas Carlos Vives.

Modernizando las raíces

De esos aires modernos que le otorgó a sus imitaciones nace un disco en 1993, 'Los clásicos de La Provincia', en el que interpreta con su banda algunas canciones clásicas del folclore colombiano,pero con un toque diferente. "Yo no quería hacer música folclórica, yo quería hacer mi rock and roll nacido de nuestras raíces, unir una banda tropical con una banda de rock. La Provincia fue la unión de esos mundos", relata emocionado.

Aquel sonido fue un auténtico bombazo y un golpe de suerte lo aupó a liderar las listas de ventas de todo el mundo. El mánager de La Provincia consiguió que fueran teloneros de Luis Miguel en un histórico concierto en un Estadio El Campín de Bogotá lleno a reventar.

"Llegamos a tocar con Luis Miguel y fue increíble tal vez el golpe de suerte fue que a él con sus míticos 'Romances' no le fue tan bien (ríe) y entonces de alguna manera la gente se acordó de lo que hicimos", expresa. Y tanto que se acordaron, tras ese concierto el mítico álbum, se convirtió en triple disco de oro y triple disco de platino en 1993 y 1995.

30 años de 'Clásicos de La Provincia'

Así nació un mito. Tres décadas después del lanzamiento de ese álbum que les consagró con canciones inmortales como 'Gota fría', Carlos Vives ha vendido más de 20 millones de discos en todo el mundo. Además, ha conseguido alzarse como uno de los embajadores de ese nuevo sonido que modernizó la cumbia y el vallenato.

"Lo más hermoso que tuvo eso fue que vino una generación de artistas detrás de nosotros. Dice la frase que una golondrina no trae el verano, pero despertamos cosas en una generación de músicos", cuenta emocionado. Además, el artista ha formado numerosos tándems con artistas de la talla de Shakira, Alejandro Sanz, Sebastián Yatra, etc.

Ahora presenta un adelanto de su nuevo trabajo, el single 'Las mujeres', junto a Juanes, uno de los artistas clave del panorama musical actual colombiano.

Concierto en Madrid

Para celebrar 30 años de éxitos, además, Carlos Vives está de gira internacional. 'El tour de los 30' ya ha hecho vibrar a Perú, Chile, Argentina, Uruguay y Bolivia y culminará en el mítico estadio de Bogotá en el que eclipsaron a Luis Miguel hace tres décadas.

Además, recalará en Madrid el 14 de octubre con un concierto en la Puerta de Alcalá dentro de las celebraciones del Día de la Hispanidad, en el que le veremos en el escenario junto a Niña Pastori, Diego Torres, Prince Royce, Ana Mena o Rozalén, entre otros.

A propósito del debate sobre el proceso de descolonización con motivo de la festividad del 12 de octubre, el colombiano ha mantenido una audiencia con el rey Felipe VI, al que ha entregado una carta en la que manifiesta su posición acerca de la cuestión panhispánica y frente a quienes exigen un perdón a España por la conquista.

"La historia no se puede interpretar con una visión actual. Yo lo veo con la música, nos ha ayudado a celebrarnos y a reafirmarnos en reconciliarnos en lugar de humillarnos, (los discursos que exigen el perdón por la conquista) no nos sirven para nada porque nos apartan", apunta el artista colombiano.

Además, destaca el legado del mestizaje que en lo musical, asegura, "es divino lo que trajo la cultura española y también la africana, no puedo estar más enamorado, influencias musicales y el español, claro", comentaba el músico que cambió la música latina para siempre.