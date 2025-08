El 'performative reading', la moda de fingir leer en lugares públicos para parecer más atractivos e interesantes

El director John Waters ofreció un célebre consejo para ligar: "Si vas a casa de alguien y no tiene libros, no te lo tires". Este pensamiento ha calado profundamente, y leer se percibe como algo atractivo. En aplicaciones de citas, quienes mencionan que leen reciben más atención, y en la calle, aquellos con un libro son objeto de más miradas. Las redes sociales también alimentan esta fascinación, como el perfil de Instagram 'Hot dudes reading'. Sin embargo, ha surgido la tendencia del "performative reading", donde las personas fingen leer en público para parecer interesantes. El consejo final es simple: si ya tienes un libro en tus manos, ¿por qué no leerlo realmente?