'Padre no hay más que uno 4', la nueva entrega de la saga dirigida y protagonizada por Santiago Segura, bate récords desde su llegada a las salas de cine. La película, que cuenta con la participación de Atresmedia Cine, se ha convertido en el mejor estreno español de los últimos 9 años.

En su primer día en cines ha sumado más de 160.000 espectadores, logrando el número 1 del ranking de taquilla del miércoles 17 de julio. Ha obtenido el mejor miércoles de estreno de una película española en la historia. También ha conseguido el mejor debut para la saga, superando en un 226% a la primera, 'Padre no hay más que uno'; en un 84% a 'Padre no hay más que uno 2 y en un 24% a 'Padre no hay más que uno 3'. La saga lleva arrasando en la taquilla desde su primera entrega, estrenada en 2019. Las tres primeras películas acumulan más de 40 millones de euros de recaudación y más de 7 millones de espectadores.

Atresmedia Cine es líder en cine español para toda la familia con taquillazos como 'Vacaciones de verano', las dos entregas de '¡A todo tren!', 'Momias' y 'La familia Benetón', entre otras. Esta última, protagonizada por Leo Harlem y coproducida por Atresmedia Cine, se mantiene como la película española más taquillera del año.

'Padre no hay más que uno 4' ha sido coescrita por Marta González de Vega y Santiago Segura. Es una producción de Bowfinger International Pictures en coproducción con Padre Cuatro AIE, en asociación con Sony Pictures Entertainment Iberia, con la participación de Netflix, Atresmedia Cine y Crea SGR en asociación con Mogambo. Sony Pictures se encarga de su distribución.

Sinopsis

¿Qué efecto tendría en unos padres que el mismo día que su hija mayor cumple 18 años su novio le proponga matrimonio y ella acepte de inmediato? ¡Este y un montón de enredos y peripecias más nos esperan en la nueva entrega de 'Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda'!