Nieves Herrero desvela que sufrió abusos sexuales siendo niña: "Sus cosquillas llegaban donde no tenían que llegar"

La periodista Nieves Herrero desvela que sufrió abusos sexuales durante su infancia en una entrevista en exclusiva al diario 'Público'. "Cuando tenía entre tres y cinco años sufrí abusos de un amigo de mis padres".

La periodista afirma que, pese a su corta edad, lo recuerda todo perfectamente, en especial la manos de "plomo" de su agresor. "Sus cosquillas no tenían que existir porque llegaban donde no tenían que llegar", relata al diario. "Él me decía que no lo contara a nadie. Que era nuestro secreto", remarca.

Consciente de la situación, Herrero afirma que se escondía cada vez que ese amigo de sus padres les visitaba. "No comprendía lo que pasaba. Por eso me escondía cada vez que venía a casa. No quería estar con él".

"No hay derecho a que te roben la infancia de esa manera", apunta.

Asegura que "quiere sacarlo fuera" porque ya no hace daño a sus padres, que rompieron la amistad con el hombre que la agredió al conocer los hechos., añade.

Durante su relato, Herrero se confiesa nerviosa y temblorosa e insiste en que "no hay derecho a que roben la infancia de esa manera". Una vez pasados los años, Herrero afirma que aquella experiencia hizo que desconfiase de los hombres para siempre. "No soporto cuando me cogen y noto ciertas intenciones. Me pongo a la defensiva".

No obstante, la periodista lanza un mensaje de lucha y superación. "Por muy duro que sea lo que nos pase creo que el ser humano tiene la capacidad de seguir adelante, de no sentirnos culpables. Siento que siempre hay motivos para volver a empezar".