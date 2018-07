Muse, The Chemical Brothers y Massive Attack llevarán su directo al FIB 2016

La banda británica Muse actuará el próximo verano en el festival de Benicàssim. El certamen castellonense ha anunciado una nueva tanda de incorporaciones en la que destaca el grupo de rock británico como uno de los cabezas de cartel. Además de Muse se suman al FIB, que se celebrará del 14 al 17 de julio, The Chemical Brothers, Disclosure (live), Massive Atack, The 1975 y The Vaccines, entre otros.

Desde el FIB destacan la calidad de los nombres que acudirán a la cita de este año, que va camino de convertirse "en el acontecimiento del verano". Prueba de ello añaden, es que junto a los ya anunciados Kendrick Lamar, Major Lazer, Jamie XX y The Maccabees, traerá a "uno de los mejores grupos que se puede ver en un festival, Muse".La organización se declara "emocionada" por poder anunciar que "los poderosos Muse serán cabezas de cartel del festival.

El grupo conocido por sus sorprendentes directos y por la producción de su puesta en escena, ofrecerá un nuevo espectáculo en exclusiva para un festival en nuestro país y ha elegido el FIB Benicàssim 2016'', destacan los responsables del evento en un comunicado. Añaden que "su apabullante séptimo álbum, 'Drones', es todo un rotundo alarde de contundente épica que supera todo lo hecho por esta banda y que, con canciones como 'Dead Inside' y 'Psycho', hará disfrutar a los 'fibers' de su repertorio sin igual".



Por su parte, The Chemical Brothers encabezan también cartel con un directo multisensorial. Durante 20 años, Tom Rowlands y Ed Simons han redefinido la idea de la música electrónica en directo haciendo algunos de los conciertos más sorprendentes tanto en sonido como en imagen que se pueden ver a nivel mundial.Asimismo el escenario del FIB recibirá a Disclosure, un fenómeno que trae a Guy y Howard Lawrence con unos himnos bailables que les han llevado a estar a la vanguardia de la nueva explosion dance del Reino Unido.



Volverá a la cita castellonense Massive Attack, uno de los grupos más innovadores e influyentes de todos los tiempos. "La fusion de ritmos de hip hop, melodías conmovedoras y cadencias dub han sido la banda sonora de una generación gracias a esta formación, que ahora regresa con 'Ritual Spirit EP'", destacan.

El FIB da la bienvenida igualmente a nuevas incorporaciones, como The 1975 y su indie-pop mezclado con R&B alternativo, el rock'n'roll de alto octanaje de The Vaccines, la banda de guitarras más excitante de UK, Catfish and the bottlemen, Hinds, el cuarteto madrileño con más proyección internacional,los valencianos Ramírez Exposed, Soledad Vélez, Kero Kero Bonito y Perlita.