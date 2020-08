"Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro cantante y hermano Riley Gale falleció la pasada noche". Así comunicaba ayer por la noche la banda de metal Power Trip la muerte de su cantante, Riley Gale, a los 35 años.

Los componentes del grupo emitieron un comunicado a través de redes sociales en el que anunciaban el fallecimiento de Gale durante la noche del 24 de agosto. En el texto, Power Trip le dedicó unas emotivas palabras a quien ellos consideraban "un amigo, un hermano, un hijo": "Trataba a todo el mundo como si fuera un amigo y siempre cuidó de sus amigos", asegura la banda.

Sus compañeros de escenario también han recordado la capacidad de Gale para emocionar "a través de sus letras y de su gran corazón". Unas cualidades que, según ellos, le llevaron a reunir una comunidad de admiradores a la que él valoraba "mucho".

En el comunicado, los miembros de la banda se han dirigido a sus seguidores para pedirles compartir los recuerdos que tengan con el cantante, "por muy pequeño que sea". Igualmente, han animado a los fans a que en lugar de enviar las habituales flores para dar el pésame, hagan una donación a la organización sin ánimo de lucro Dallas Hope Charities.

Ante la triste noticia, muchos de sus fans han respondido con vídeos e imágenes del cantante durante alguno de sus conciertos. Una de ellas ha recordado en un mensaje de Twitter la labor de Gale en la lucha contra la opresión en una "comunidad musical demasiado acostumbrada a la complacencia y a la masculinidad tóxica".

Por su parte, el grupo de punk estadounidense Code Orange también ha lamentado la pérdida del miembro de Power Trip, quien para ellos "ha dejado una huella en la historia de la música heavy que durará para siempre".

"Creía en mí más de lo que yo creía en mí mismo y nunca lo olvidaré", ha expresado en redes un músico y amigo de Gale. En 2016 el joven se fue de gira con Power Trip: "me llamó de la nada y básicamente me obligó a dejar la escuela" para irme con ellos. Si no hubiera sido por él, ahora mismo "estaría trabajando en un miserable trabajo de oficina en lugar de perseguir las cosas de la vida que amo", cuenta el músico en Twitter.