Muere el actor Burt Reynolds a los 82 años

El actor estadounidense Burt Reynolds, nominado al Oscar y una de las figuras clave del cine de finales de los setenta y principios de los ochenta del siglo XX, ha fallecido este jueves a los 82 años, ha informado su representante, Erik Kritzer.

El actor ha muerto en un hospital de Florida por la mañana, ha explicado Kritzer al 'Hollywood Reporter', que no ha ofrecido detalles sobre las causas del fallecimiento.

Reynolds, que compaginó cintas de acción y comedia, vivió su época dorada durante la década de 1970 y principios de 1980, aunque se mantuvo en activo hasta la actualidad.

Carismático y de sonrisa socarrona, entre 1978 y 1982 Reynolds fue protagonista de películas que fueron número uno en la taquilla estadounidense como 'Los caraduras', que tuvo dos secuelas, o "Los locos del Cannonball" (1981).

Surgido de la cantera de la televisión, Reynolds no eludió la polémica en sus primeros años, como ocurrió cuando apareció desnudo en las paginas centrales de la edición de abril de 1972 de la revista 'Cosmopolitan', lo que cimentó su imagen de símbolo sexual. La publicación precedió al estreno de 'Deliverance-Defensa', del director John Boorman, en la que interpretó a Lewis Medlock, el fanático de las excursiones que lleva a tres amigos suyos a un impredecible viaje por el río Cahulawassee, en Georgia.

Aquella fue una de sus interpretaciones más destacadas, al igual que la del director de cine pornográfico que interpretó en el largometraje 'Boogie Nights', del director Paul Thomas Anderson, papel del que, aunque le granjeó su única nominación a los premios Óscar, renegó de su resultado final y por el que despidió a su agente.

Según contó en sus memorias de 2015 'But Enough About Me', más que interesado en papeles que gustasen a la crítica o le supusieran nuevos retos interpretativos, prefería "pasarlo bien". El actor nació en Michigan, pero afincado en Florida, donde fue reconocido en varios festivales de cine locales, entre ellos el de Fort Lauderdale.

En los últimos tiempos había vuelto a la actualidad cinematográfica al anunciarse que iba a participar en 'Once Upon a Time in Hollywood', la nueva película que está preparando Quentin Tarantino y en la que iba a interpretar uno de los papeles principales y en la que iba a compartir reparto con actores como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio.