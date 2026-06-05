Muere el actor Anthony Head, conocido por series como 'Buffy Cazavampiros' o 'Ted Lasso', a los 72 años

Los detalles Su familia ha indicado que "falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía".

El actor británico Anthony Head, famoso por sus papeles en 'Buffy Cazavampiros' y 'Ted Lasso', ha fallecido a los 72 años debido a complicaciones por neumonía, según informó su familia. Sus hijas, Emily y Daisy, destacaron el impacto de su trabajo y el cariño de sus seguidores. Head, quien nació en Camden Town, estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres y comenzó su carrera en el musical 'Godspell'. Su popularidad creció con papeles en series como 'Buffy Cazavampiros' y 'Merlín'. Además, participó en la música, lanzando un álbum en 2002. Su pareja, Sarah Fisher, falleció el año pasado.

El actor británico Anthony Head, conocido por sus papeles en series de televisión como 'Buffy Cazavampiros' o 'Ted Lasso', ha muerto a los 72 años, según ha informado su familia. "Falleció en paz a causa de complicaciones derivadas de una neumonía, rodeado de su familia", han asegurado sus hijas, Emily y Daisy, en un comunicado recogido por la cadena 'BBC'.

Su familia ha expresado que "ha sido, y siempre será, un honor y un privilegio haber presenciado de primera mano el impacto que tanto él como su trabajo han tenido en tantas personas" y ha manifestado que Head sabía "cuánto lo echarán de menos sus amigos, compañeros y seguidores".

Ha destacado además que "amaba muchísimo su trabajo" y "siempre se consideró increíblemente afortunado".

Nacido en Camden Town, Londres, Anthony Head estudió en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres. Obtuvo su primer papel en el musical 'Godspell', lo que le valió varias ofertas para trabajar en la 'BBC'. Trabajó en el teatro, pero su salto a la fama más masiva fue de la mano de sus papeles en series de televisión.

Concretamente, por su interpretación del bibliotecario Rupert Giles en la serie estadounidense 'Buffy Cazavampiros' entre 1997 y 2003, o de Uther Pendragón en 'Merlín' (2008-2012). En los últimos años, participó en la comedia futbolística 'Ted Lasso' dando vida a Rupert Mannion, expropietario del equipo de fútbol Richmond F.C..

También tuvo papeles pequeños en otras series como 'Doctor Who', y cameos en películas como 'La dama de hierro' (2011) o 'Percy Jackson y el mar de los monstruos' (2013), entre otras.

Además de sus trabajos en televisión y teatro, también hizo sus incursiones en la música. Además de cantar en algunos capítulos de 'Buffy Cazavampiros', en 2002 sacó un álbum de música junto con George Sarah titulado 'Music for Elevators'.

Su pareja, la activista de los animales Sarah Fisher, falleció en diciembre del año pasado con 61 años.

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