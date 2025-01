Muere en un accidente de coche Enrique Bastante, guitarrista de Gabinete Caligari y La Frontera

El guitarrista de bandas como Gabinete Caligari o La Frontera, Enrique Bastante, ha fallecido este domingo tras un accidente de tráfico ocurrido en la carretera A-5 el pasado martes 21 de enero, según adelantaba 'El Periodico de Extremadura' y han confirmado fuentes de la SGAE a Europa Press.

Este suceso, que ha causado consternación y profunda tristeza entre sus amigos y familiares, tuvo lugar el 21 de enero y provocó heridas críticas al músico, de 65 años, que fue trasladado al Hospital don Benito-Villanueva, tras ser asistido por Guardia Civil, Emergencias y el centro de salud local, según emergencias 112 de Extremadura.

Figura conocida durante 'la movida' madrileña, Bastante era muy querido entre sus compañeros de profesión, como ha reseñado en X el periodista musical Julio Ruíz: "No hay más que ver la cantidad de amigos, compañeros de profesión con los que trabajó y trabajaba que han ido a despedirle" al Tanatorio de Pozuelo, donde acudieron miembros de Gabinete Caligari, Alaska, Nacho Canut, Flash Strato o Hitmakers.

La cantante Alaska publicó este domingo una foto con Bastante en su perfil de Instagram junto al texto: "Toda la vida. Tantas cosas, desde un lado u otro. Te despedimos con todos los honores pero con mucha tristeza. Dejas mucho amor en este mundo...¡y qué buena estrella reciben por allá arriba!".

También el cantante Jaime Urrutia se ha despedido con una foto y un mensaje en redes sociales de Bastante, al que define como un "grandísimo ser humano" y con el que fue "compañero y amigo" durante "toda una vida".

Por su parte, Mario Vaquerizo ha lamentado la pronta muerte del guitarrista y ha recordado sus momentos como el "primer road manager" de Nanys Rubias.

"Amigo, te has ido muy pronto. Estoy muy triste, no lo puedo evitar. Me da mucha rabia que personas como tú, que solo sabías hacer feliz a toda tu gente, ya no estés aquí. En fin, han sido muchos años, fuiste el primer Road manager de Nancys Rubias, profesional como ninguno, siempre con una sonrisa y mucho estilo, gracias a ti entré a formar parte de Ramonsters y descubrí a dos amigos de por vida. Siempre te voy a querer, Kike, siempre. A personas como tú solo se les puede querer", ha escrito Vaquerizo en su cuenta de Instagram.