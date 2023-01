La cantante estadounidense Miley Cyrus ha recibido 2023 con el anuncio de la publicación de un nuevo sencillo, titulado "Flowers", y que según dijo en sus redes sociales, será lanzado el próximo 13 de enero.

"Año nuevo, nueva Miley, sencillo nuevo. 'Flowers', 13 de enero", ha señalado de forma escueta la cantante y actriz, de 30 años, en su página de Instagram.

La intérprete de "Wrecking Ball" ha publicado también en sus redes sociales un adelanto de un videoclip de apenas unos segundos del que será este nuevo sencillo, el primero que lanza desde 2020, tras "Midnight Sky". "I can love me better" (Puedo quererme más), se escucha en los breves segundos publicados.

Medios especializados destacan el hecho de que la salida de la nueva canción de la interprete de la famosa serie de televisión "Hannah Montana" saldrá a la venta el mismo día en que su exmarido, el actor Liam Hemsworth, cumple años.