Marvel sorprende de nuevo: la nueva Iron Man es una mujer negra de 15 años

Según ha informado la propia empresa en su página web, Tony Stark no será ya el alma que se esconde bajo la carcasa de Iron Man. 'El hombre de acero' será ahora Riri Williams, una joven de 15 años y de raza negra que adoptará esta nueva identidad mientras el millonario Stark se enfrenta a varios problemas personales.

Este cambio no pilla por sorpresa a los fans de Marvel, que bajo el lema 'All new, all different', ya cambió de sexo a Thor y de raza a Hulk, Spiderman y el Capitán América. La nueva Iron Man, que aún no ha decidido qué nombre usar para su nueva identidad, es un personaje creado por Stefano Caselli y debutará en 'Invincible Iron Man' tras construir ella misma el traje.

Entretanto, Tony Stark se enfrenta a tres acontecimientos que han dado la vuelta a su vida: su mejor amigo ha muerto, su compañía se va a pique y está intentando averiguar quienes son sus padres biológicos.