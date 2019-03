Marky Ramone relata su vida de excesos: "Me presentaron a Lennon pero ibamos tan borrachos que no pudimos decir nada"

Pocas personas pueden decir que han sobrevivido al alcoholismo, a una puñalada, y a emprotar su coche contra una tienda de muebles. En el caso de de Marky Ramone con 63 años su currículum se amplía a algo más difícil: salir vivo de 'Los Ramones', es el único que lo ha conseguido.

"Dejé de beber, me di cuenta de lo importante y perseguí mi sueños" dice Ramone. La regla en la banda era no meterse nada antes de tocar, pero entre concierto y concierto había barra libre.

Es la vigésimo quinta vez que viene a España y aún recuerda como fue la primera en 1980: "Para nosotros fue como aterrizar en otro planeta, las carreteras eran horribles pero se notaba un cambio: acababa un régimen y traían bandas de rock", explica.

"Recuerdo que Hendrix y Morrison estaban tomando algo y no paraban de ir al baño"

Marky Ramone cuenta su vida en un libro, una crónica del rock del siglo XX a través de todas las bandas en las que estuvo. "Yo era menor y un músico de Hendrix me llevó a donde estaban Jimmi y Jim Morrison tomando algo, no paraban de levantarse para ir al baño. Ya en 'Los Ramones' me presentaron a Lennon pero ibamos tan borrachos que no nos dijimos nada".

Para la historia queda su etapa en los Ramones, una banda que nunca paró de tocar, y a la que los excesos se llevaron antes de tiempo. Antes de su verdadero tiempo.