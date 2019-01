Máis ca Vida, un documental con el que el cine da un paso más hacia la integración de las personas con discapacidad

Máis ca Vida cuenta los problemas a los que hace frente un colectivo que no siempre es visible. "Cuando llegué a trabajar con personas con discapacidad intelectual el impacto fue brutal. En el día a día me sorprendió mucho su forma de ver la vida, sus abdominales emocionales" explica Rubén Ríos, director de Máis ca Vida.

Personas a las que convertirse en actores les ha cambiado la vida: "Para mí es como abrir dos puertas a un pasado y un futuro" explica Óscar Rodríguez, actor de la película.

Y ha permitido demostrar que las técnicas utilizadas en el cine pueden serles de gran ayuda: "Yo soy muy tímida. No era capaz de hablar en público y ahora no me cuesta tanto" asegura Mónica Ferreiro, actriz.

El documental ya es la base del primer método de enseñanza que utiliza el cine como herramienta social y laboral. Reconocimiento que se suba a su candidatura para alzarse con un premio Goya. Un proyecto vital con el que el cine da un paso más hacia la integración de este colectivo.