Madres de niños con síndrome de Down piden a la RAE que 'subnormal' sea sólo peyorativo

La RAE considera subnormal como una persona que tiene capacidad intelectual notablemente inferior a lo normal. Este es uno de los términos que Susana no puede soportar, su hijo tiene síndrome de Down y ella no quiere que se le llame subnormal.



Susana explica que "subnormal es un insulto, tiene carácter peyorativo y por eso buscamos que se elimine". Susana y otra madre con el mismo problema se han movilizado y les respalda la 'Fundación Madrileña de Síndrome de Down'.



Piden a la RAE no sólo para cambiar el término subnormal, sino también el de mongolismo. Con ese tienen el mismo problema porque de nuevo remite a la anomalía de sus hijos. La cosa empeora si se va a la definición de síndrome de Down. La versión en papel, la más actualizada, es diferente de la de internet. En papel se habla de "alteración genética". En internet se define como una enfermedad.

Angélica Rodríguez López, directora de 'Down Madrid', declara que "hay personas con síndrome de Down que sufren una serie de patologías y hay otras que no".



Las asociaciones de autismo sí que consiguieron quitarse de encima la palabra 'enfermedad'. Pidieron su eliminación y ya no aparece en la nueva definición de autismo, pero ahora tienen otro problema con otro término, autista.



Natalia Blanco, gerente de la "Federación Española de Asociaciones de Padres de Personas con Autismo', sostiene que "dicen que el autista se retrae de la realidad de forma consciente". Hace meses enviaron una carta pidiendo los cambios a la RAE, pero todavía no han recibido respuesta.