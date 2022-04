La madre del cómico Chris Rock, Rose Rock, ha roto su silencio tras la agresión del actor Will Smith a su hijo durante la gala de los premios Oscar. Una bofetada que se produjo tras un chiste sobe la alopecia de Jada Pinkett-Smith.

"Cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos. Pero realmente me abofeteó a mí. Cuando haces daño a mi hijo me haces daño a mí", ha explicado, añadiendo lo que le hubiera dicho al actor tras el suceso: "No tengo ni idea de lo que le diría aparte de '¿en qué demonios estabas pensando?'".

"Porque diste una bofetada, pero podrían haber pasado muchas cosas. Chris podría haber retrocedido y haberse caído. Podrían haberte sacado esposado. No pensaste, reaccionaste cuando tu mujer te miró de reojo y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta y sonriendo cuando pasó", ha criticado en una entrevista para 'Wis News'.

En esta línea, Rose Rock ha asegurado que pensó que "era parte del guion hasta que empezó con las obscenidades" y ha criticado duramente las disculpas que Will Smith lanzó a través de Instagram: "Su gente escribió un artículo y dijo ‘me disculpo con Chris Rock’. Pero algo así es personal. Hay que hacerse cargo".

Además, también ha criticado la decisión de la Academia de Cine que prohíbe a Will Smith acudir a los premios en los próximos diez años. "¿Qué significa eso? Ni siquiera va todos los años", ha dicho.