Madonna quiso contratar a Rosalía para su cumpleaños pero quería "cobrar una cantidad exagerada de dinero"

La música de Rosalía ha traspasado fronteras. De hecho, al otro lado del charco son muchos los que se han declarado fans de la cantante, incluidas estrellas del pop como Madonna.

En una entrevista a 'Papel' de 'El Mundo', Madonna ha asegurado que adora a la catalana: "Adoro a Rosalía, es realmente única en un mundo lleno de estrellas del pop que suenan todas igual".

Sus canciones le gustaron tanto desde el principió que llegó a contactar con ella para que cantara en su cumpleaños el pasado 16 de agosto en Marruecos.

No obstante, los planes se truncaron ya que su mánager y sus agentes "querían cobrar una cantidad extraordinaria de dinero": "Yo estaba como 'espera, espera, ¿qué?'. Así que no vino".

La conoció cuando no era tan famosa y después de ese primer contacto no tuvo noticias de ella durante un tiempo. Poco después se convirtió en una gran estrella y me decía a mí misma: "Sí, yo tenía razón". "Ella es fiel a sí misma. Me gusta. Hay algo especial en ella", concluye.