El Náutico de San Vicente del Mar, en O Grove, lleva 20 años convertido en un templo musical. "¿Por qué no pasa al lado de Madrid? ¿Por qué no pasa en un pueblo de Segovia? Pues porque no hay un Miguel", contaba Leonor Watling, cantante de 'Marlango'. Miguel de la Cierva soñó desde pequeño con convertir el club náutico de sus padres en un referente para los músicos españoles.

"Antonio Vega compartió aquí algunos de los mejores momentos de su inverosímil andar por este mundo", relata Miguel, dueño del 'Club Náutico'. Lo consiguió a base de empeño, recurriendo a métodos poco tradicionales para traer a los mejores artistas a su local.

"Tocábamos en un puerto de A Coruña", recuerdan Leiva y Rubén Pozo, miembros de 'Pereza', y De la Cierva se explaya en la historia: "Hablé con un tío que les puso una lancha para venir desde el puerto hasta aquí". Los que han pasado por su escenario conocen muy bien el ambiente de camaradería que se crea.

"Tiene que ver con la idea de juntar música y vacaciones", considera el músico Xoel López. Junto a él, Quique González, Ariel Rot y muchos otros han conocido las llamadas 'Noches en el Náutico'.

Ahora, Flooxer estrena una serie documental sobre el mítico bar. Pero ¿por qué? La respuesta la da el cantautor Jorge Drexler: "Me dedico a recorrer el mundo cantante, o sea que conozco muchos lugares para cantar. Pero no conozco otro con las mismas características".