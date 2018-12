Críticas a la actriz Itziar Castro por protagonizar un anuncio feminista: "Lo que se ve en el vídeo es una obesa"

Las redes sociales cargan contra la actriz Itziar Castro por un anuncio en el que se promociona la serie en la que trabaja y el personaje de la intérprete, una mujer dura y con las ideas claras. "Nos hemos pasado por el mismísimo lo de calladita estás más guapa".

También reivindican el papel de la mujer a lo largo de este 2018: "Hemos luchado, hemos demostrado que sin nosotras el mundo se para". La mujer y su diversidad: "Las reinas magas somos todas, incluso las que no tienen ovarios".

Un toque feminista que no ha gustado a todos. Cientos de comentarios han llegado a su perfil en redes sociales, pero en su gran mayoría no criticaban su trabajo: "No me extraña que grite, ¿no había que luchar contra la obesidad en los adultos y los niños? ¿Es este el ejemplo que queremos para nuestras hijas? No me representa".

Otros comentarios también atacándola por su físico: "La gente que come así para luego ir lloriqueando a la Seguridad Social que yo costeo con mis impuestos me pone enferma". "Y de paso un mensaje clarísimo: es una obesa. Si ella dice que es feminista allá ella pero lo que se ve en el vídeo es una obesa".

Son ataques directos hacia el físico de Itziar Castro. Según la actriz esta es la realidad que se vive día a día y da las gracias por todo el apoyo que ha recibido. Solo espera que con su actitud algún día esta realidad llegue a cambiar.