Lady Gaga fue la principal protagonista de la gala de entrega de los MTV Video Music Awards (VMA) de 2020 no solo por los cinco galardones que se llevó a casa, entre ellos el de artista del año, sino también por las llamativas y originales mascarillas que la neoyorquina lució en cada una de sus múltiples apariciones a lo largo de una noche de distanciamiento social.

La primera que llamó la atención fue una gran mascarilla rosas con alambres y malla metálica, pero después impactó aun más con otra negra que tapaba prácticamente toda la cara y que en la zona frontal tenía una pequeña pantalla de luces que cambiaban de color, y más tarde con una de cuero decorada con largos cuernos en los laterales y pinchos metálicos. Esas fueron solo tres de las numerosas que usó para recoger sus los cinco premios que le otorgaron en una ceremonia celebrada en Nueva York marcada claramente por la pandemia de coronavirus.

A lo largo de la gala, que en algunos momentos se trasladó a los distintos barrios de Nueva York, como Manhattan, Brooklyn o El Bronx, para actuaciones en vivo al aire libre aunque sin apenas público presente, Gaga fue nombrada artista del año, y se llevó tres premios por 'Rain on Me', su proyecto con Ariana Grande: mejor colaboración, canción del año, y mejor fotografía. Además, se embolsó el primer premio 'Tricon' que se entrega en los VMAs, que reconoce el talento de un artista en tres o más disciplinas distintas.

Por su parte, The Weeknd se llevó el premio más codiciado de la noche, el de mejor vídeo del año, por 'Blinding Lights', que también le valió el galardón de mejor vídeo de R&B. El canadiense, sin embargo, mostró un semblante muy serio recibiendo los premios, y reflejó la oleada de protestas que se están viviendo en EE.UU. por la injusticia racial. "Una vez más, es complicado celebrar. Justicia para Jacob Blake y Breonna Taylor", dijo las dos veces que salió a recibir su premio The Weeknd, que hacía referencia a dos de las muertes de afroamericanos a manos de agentes de policía.

The Weeknd recordó los sucesos de brutalidad y racismo policial que se dan en Estados Unidos

Ariana Grande también fue una de las afortunadas de la noche, que, junto con el éxito de 'Rain on Me', fue premiada por su colaboración con Justin Bieber en "Stuck With You", que ganó en una categoría creada por la pandemia: mejor vídeo hecho desde casa. Al grupo surcoreano BTS tampoco le fue mal la noche, puesto que se llevó tres premios por su videoclip 'On', en la categoría de mejor pop, mejor K-Pop y mejor coreografía, y también fue nombrado el mejor grupo musical.

Mientras, el premio a mejor vídeo latino fue para Maluma y su 'Qué pena', que recogió poco después de cantar su nuevo single "Hawái" desde Brooklyn en un escenario al aire libre rodeado de coches, desde los que le observaban unos pocos afortunados fans. "Es increíble que desde Medellín, Colombia, hayamos salido J Balvin y yo, que hicimos esta canción", señaló Maluma.