La historia de Guinea Ecuatorial: cuando una región de España estaba en África

ASÍ FUE LA ESPAÑA AFRICANA

Ojos que no ven, corazón que no siente: es un dicho muy popular y es justo lo que le ha pasado siempre a Guinea Ecuatorial. No la vemos. No la conocemos y por eso, no la sentimos. Guinea fue muy nuestra: en el siglo XVIII, España quería tener un territorio en el África negra y nos hicimos con Guinea, pero durante casi 100 años, no hubo presencia española.