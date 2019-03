La experiencia de Penélope Cruz en la película 'Todos lo saben': "Ha sido el rodaje más duro de mi vida"

Ventajas de ser uno de los mejores actores/actrices de España. Puedes elegir y no haces castings. "El último que he hecho fue para esta película", afirma la actriz Bárbara Lennie. "Hace tiempo que no hago uno, pero en realidad me gustan", confiesa Penélope Cruz.

Bueno, pero es verdad que es muy difícil que te rechacen. "A mi me rechazaron hace unos meses", asegura el actor Javier Bardem. Y es que saben que en el cine, lo de ser estrella se queda en la alfombra roja.

Penélope Cruz, Bárbara Lennie, Javier Bardem y Eduard Fernández se juntan ahora en la película 'Todos lo saben'. Para Penélope Cruz ha sido "el rodaje más duro" de su vida.