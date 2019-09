La actriz de 29 años, que en 2015 reveló que salía con una chica, asegura que le dijeron que "podría obtener una papel en una película de Marvel" si ocultaba su sexualidad. "Me han dicho: 'Si quieres hacerte un favor, deja de salir de la mano de tu novia en público, podrías conseguir un papel en una película de Marvel'".

Kristen Stewart no reveló quién había hecho el comentario, pero respondió que no le importaba el impacto que tuviera en su carrera ser sincera sobre su vida personal. "No quiero trabajar con personas así", aseguró en una entrevista en Harper's Bazaar.

Durante la entrevista, la actriz habla abiertamente de las presiones recibidas en la industria para ocultar su orientación sexual. "Me asesoraban desde una mentalidad de la vieja escuela, que es: quieres preservar tu carrera, tu éxito y tu productividad, y hay personas en el mundo a las que no les agradas. No les gusta que salgas con chicas, y no les gusta que te identifiques con la etiqueta de lesbiana, pero tampoco que lo hagas como‘heterosexual. Y, además, a la gente le gusta saber cosas. Entonces, ¿qué demonios hago?", añade Stewart.