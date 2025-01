Karla Sofía Gascón, nominada a los Bafta 2025: consulta la lista completa

La actriz española Karla Sofía Gascón ha sido nominada este miércoles a los Premios Bafta, los más importantes del cine británico, en la categoría de mejor actriz protagonista por su papel en la película 'Emilia Pérez'. La actriz acudirá, por tanto, a la ceremonia de entrega de los premios de cine el próximo 16 de febrero, que será presentada por el actor David Tennant.

Lista completa de los nominados a los premios Bafta

Mejor Película

- Anora

- The Brutalist

- Un completo desconocido

- Cónclave

- Emilia Pérez

Mejor Película Británica

- Bird

- Blitz

- Cónclave

- Gladiator II

- Mi única familia

- Kneecap

- Lee

- Sangre en los labios

- The Outrun

- Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

Mejor Director

- Sean Baker, Anora

- Brady Corbet, The Brutalist

- Edward Berger, Cónclave

- Denis Villeneuve, Dune 2

- Jacques Audiard, Emilia Pérez

- Coralie Fargeat, La Sustancia

Actor Principal

- Adrien Brody, The Brutalist

- Timothée Chalamet, Un completo desconocido

- Colman Domingo, Las vidas de Sing Sing- Ralph Fiennes, Cónclave

- Hugh Grant, Hereje

- Sebastian Stan, The Apprentice. La historia de Trump

Actriz Principal

- Cynthia Erivo, Wicked

- Karla Sofia Gascon, Emilia Pérez

- Marianne Jean-Baptiste, Mi única familia

- Mikey Madison, Anora

- Demi Moore, La Sustancia

- Saoirse Ronan, The Outrun

Actor de Reparto

- Yura Borisov, Anora

- Kieran Culkin, A Real Pain

- Clarence Maclin, Las vidas de Sing Sing

- Edward Norton, Un completo desconocido

- Guy Pearce, The Brutalist

- Jeremy Strong, The Apprentice. La historia de Trump

Actriz de Reparto

- Selena Gomez, Emilia Pérez

- Ariana Grande, Wicked

- Felicity Jones, The Brutalist

- Jamie Lee Curtis, The Last Showgirl

- Isabella Rossellini, Cónclave

- Zoe Saldana, Emilia Pérez

Guion

- Anora

- The Brutalist

- Kneecap

- A Real Pain

- La Sustancia

Guion Adaptado

- Un completo desconocido

- Cónclave

- Emilia Pérez

- Nickel Boys

- Las vidas de Sing Sing

Película

- La luz que imaginamos

- Emilia Pérez

- I am Still Here

- Kneecap

- La semilla de la higuera sagrada

Película de Animación

- Flow

- Inside Out 2

- Wallace y Gromit: La venganza se sirve con plumas

- Robot salvaje

Documental

- Black Box Diaries

- Daughters

- No Other Land

- Super/Man: The Christopher Reeve Story

- Will & Harper