Julia Garner, conocida por sus papel en las series "Inventing Anna" y "Ozark", podría encarnar a Madonna en su biopic cinematográfico.

El estudio Universal Pictures ha ofrecido a la actriz protagonizar el filme sobre la vida de la cantante, según reveló este martes en exclusiva la revista Variety. La intérprete habría sido la elegida por Universal en una terna con otras doce candidatas. Entre ellas, ya habían salido a la palestra los nombres de actrices como Florence Pugh o Alexa Demie y cantantes como Bebe Rexha o Sky Ferreira para embarcarse en una película cuyo casting requiere notables habilidades vocales y de baile.

Hasta el momento no ha trascendido más información acerca de si Garner ya habría aceptado sumarse al proyecto pero, de acuerdo a Variety, las partes están muy cerca de llegar a un acuerdo. Tampoco se ha hecho público el calendario de rodaje de esta cinta en la que Universal Pictures puso grandes esperanzas antes de que la pandemia la interrumpiera.

¿En qué consiste el filme sobre Madronna?

Se trata de un filme que estará dirigido y escrito por la propia Madonna y contará con Amy Pascal ("Spider-Man: No Way Home") a cargo de su producción. "Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión", aseguró Madonna en un comunicado publicado en 2020, al confirmarse la adquisición del proyecto por parte de Universal.

La película narrará la vida de la artista desde que llegó en la década de 1970 a la ciudad de Nueva York, donde se sumergió en la escena cultural "underground", hasta que conoció un éxito de masas en el que se ha mantenido con infinitas reinvenciones. A lo largo de cinco décadas, Madonna ha vendido más de 330 millones de discos y sencillos en todo el mundo, mantiene el récord de la artista femenina más exitosa comercialmente y ha sido citada como influencia en numerosas ocasiones por celebridades y cantantes de generaciones posteriores.