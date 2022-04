Bad Bunny, Juanes, Álex Cuba, Rubén Blades y Vicente Fernández han sido los ganadores de las categorías reservadas a la música latina en la 64 edición de los premios Grammy, que han tenido lugar este domingo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

Ninguno de los artistas ha acudido a recoger sus galardones, que han sido anunciados en una ceremonia previa a la gala televisada junto a la mayoría de las 86 categorías que forman parte de los Grammy anglosajones. A pesar de que la música latina cuenta con sus propios premios, los Latin Grammy, un buen número de músicos hispanos han logrado imponerse en las categorías generales y técnicas, como el compositor Carlos Rafael Rivera, ganador a la mejor banda sonora para medios visuales por 'The Queen's Gambit'.

En las categorías latinas, el puertoriqueño Bad Bunny ha sumado su segundo gramófono dorado por 'El Último Tour del Mundo', coronado como el mejor disco de música urbana, una categoría inaugurada este año en la que también competían 'Afrodisíaco' de Rauw Alejandro, 'José' de J Balvin, 'KG0516' de Karol G y 'Sin miedo (del amor y otros demonios)' de Kali Uchis.

Por su parte, el premio al mejor álbum de pop latino se lo ha llevado el cubano-canadiense Álex Cuba por 'Mendó', dejando a Pablo Alborán sin Grammy en esta categoría por su álbum 'Vértigo'. Aquí también competían 'Mis amores' de Paula Arenas, 'Hecho a la antigua' de Ricardo Arjona, 'Mis manos' de Camilo y 'Revelación' de Selena Gómez.

C. Tangana, que al igual que Pablo Alborán, no ha asistido a la gala, no se ha llevado el galardón al mejor álbum latino de rock o de música alternativa por 'El Madrileño'. Ha sido Juanes, con 'Origen', el que ha ganado en esta categoría. Además de 'El Madrileño', también estaban nominados 'Deja' de Bomba Estéreo, 'Mira lo que me hiciste hacer' de Diamante Eléctrico, 'Calambre' de Nathy Peluso y 'Sonidos de karmática resonanci' de Zoé.

El panameño Ruben Blades ha vuelto a repetir triunfo con 'Salswing!', que en los últimos Latin Grammy fue laureado como el álbum del año y este domingo se ha llevado el Grammy al mejor disco tropical. En el apartado dedicado al jazz latino, Eliane Elias, Chick Corea y Chucho Valdés han sido los ganadores por 'Mirror Mirror'.