El caos y la locura bailarán de nuevo en la ciudad de Gotham liderados por una de las sonrisas más perturbadoras del cine, la de Arthur Fleck. Pues, según ha informado 'The Hollywood Reporter', la productora Warner Bros ya está preparando una secuela de 'Joker', una película que volvería a contar con Joaquin Phoenix como protagonista y con Todd Phillips como director.

Tras el indiscutible éxito del primer filme, materializado en un beneficio superior al billón de dólares (mil millones de dólares), el estudio ha decidido continuar la historia de Arthur Fleck, aunque todavía no se conocen detalles concretos sobre la trama.

El guion, eso sí, llegaría de la mano de Todd Phillips, con quien Warner Bros se encuentra negociando, y Scott Silver, quien fue el encargado escribir 'Joker'.

Por su parte, Joaquin Phoenix, que gracias a su compleja interpretación de Arthur Fleck se ha posicionado como uno de los favoritos a ganar el Óscar a 'Mejor Actor', estaría hablando ya con la productora para volver a encarnar al payaso. Un papel que el propio actor ha admitido que es "el personaje de su vida".

Para meterse en su piel, Phoenix adelgazó 23 kilogramos en unos pocos meses, se dejó el pelo largo y trabajó en conseguir los característicos movimientos de Joker.

Además, buscó brindar al personaje una risa única, que lograse diferenciarse pero que mantuviese armonía con las de Nicholson, Ledger o Leto. Una carcajada en la que puso toda su confianza: "Si no funciona, si no es así, no sé si me veo haciendo esto".

Matices que conforman un delicado baile entre la tristeza, la locura y la soledad que dota a Arthur Fleck de una voz única en una historia que parecía haberse contado ya.

"Siempre he pensado que actuar debe ser como un documental. Que debes sentir lo que sientes que tu personaje está sintiendo", expresaba Phoenix en relación a su interpretación.

Retrato de un asesino

'Joker' llegó marcada por la polémica, acusada de ensalzar la figura de Arthur Fleck, un asesino en serie vil y sin escrúpulos, y mostrar su historia "de forma compasiva".

Además, familiares y amigos de las víctimas del tiroteo en un cine de Aurora (Colorado), en el que murieron 12 personas durante el estreno de 'El caballero oscuro: la leyenda renace', película de la saga de Batman, aseguraron que la cinta promovía la violencia pues, a su juicio, la justificaba de algún modo, así como la crueldad del payaso, al situar a Joker como víctima de abusos, humillaciones y agresiones.

Desde Warner recordaron que se trata de una ficción y que la clave del personaje es su condición de villano, que se fundamenta en que este sea malo. Una crueldad que, tal y como se cuenta en los cómics originales, tiene sus raíces, que no su justificación, en los traumas infantiles y la violencia sufrida por el propio Arthur Fleck.

"No es la intención de la película, los cineastas o el estudio hacer de este personaje un héroe", explicó la productora en un comunicado, en el que también aseguraban que "una de las funciones de la narración es provocar conversaciones difíciles sobre temas complejos".