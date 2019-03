El Gobierno, preocupado por la inestabilidad institucional de San Sebastián 2016

EL PROYECTO SUFRE MUCHAS INJERENCIAS POLÍTICAS

A falta de año y medio para que en 2016 San Sebastián se convierta en la Capital Europea de la Cultura, cada vez son más los que temen que la cosa no llegue a buen puerto. El Gobierno dice que no hay proyecto, que no hay profesionalidad en él y que todo apunta a que acabará siendo una celebración de la cultura vasca dirigida exclusivamente al público local. El ayuntamiento de San Sebastián ha respondido con su alcalde, de Bildu, a la cabeza.