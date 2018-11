No, el Gobierno de Navarra no ha censurado canciones de Amaral, Shakira y Melendi por machistas ni sexistas

La polémica surge a raíz de una actividad de dicho programa que incluye un listado de canciones "que promueven sexismo", entre las que se encuentran la mencionada de Amaral, 'Contigo' de El Canto del loco o 'Tenía tanto que darte' de Nena Daconte. También se incluyen canciones de Shakira, Melendi y David Bustamante.

El diputado navarro de @upn_navarra, Carlos Salvador, compartía en Twitter la imagen de una de las fichas del programa educativo, en el que se trata la violencia de género a través de la música destinada a chicos y chicas de 12 a 16 años. En ella, se plantea una actividad en grupo en la que analizar debatir sobre canciones que supuestamente contribuyen a la "socialización desigual de género" o a la violencia machista. A partir de entonces, los titulares repletos de "censura" no han dejado de correr.

Pero no ha sido así.​ Según publica eldiario.es, el Departamento de Educación de Navarra niega "rotundamente" dicha censura, y especifican que el programa "no es nuevo" y que ya se había implantado como experiencia piloto en 16 centros escolares de la comunidad el curso pasado.

En la mencionada ficha de actividad, titulada 'No me cantes violencias', no se menciona que dichas canciones no deban usarse por parte de los profesores. Eso no quita que el contenido haya suscitado controversia en las redes sociales, donde ha habido un desacuerdo generalizado con que algunas de las canciones de ese listado puedan considerarse sexistas.

Sobre todo el debate, o no debate en realidad, ha girado en torno al 'Sin ti no soy nada' de Amaral. No es la primera vez que el grupo zaragozano ve cuestionada su canción, y ya en 2017 Eva Amaral manifestó en una entrevista al diario Público que no la podía "ver como machista", ya que "es una letra que compuso Juan hablando de un sentimiento que él tenía".

Tanto ha estallado en Twitter el asunto que 'Amaral' se ha convertido Trending Topic. El cantante Dani Martín, vocalista de la canción 'Contigo' de El Canto del Loco, se ha molestado también por incluir su canción como sexista, y ha tirado de sarcasmo diciendo "ya era hora Gobierno de navarra que censurarais una canción como 'Contigo'", para aclarar que su canción va dedicada a su público.

Shakira, Melendi o Juanes no se han librado tampoco de estar categorizados en la lista de canciones sexistas. Y si afinamos el análisis, encontramos algún detalle curioso, como que Malú sea puesta de ejemplo tanto de promover la violencia de género como de lo contrario. La actividad establece dos categorías más de canciones, unas que "promueven violencia de género", en la que se incluyen 'Cuatro Babys' de Maluma o 'Toda' de Malú; por otro lado incluyen temas que "denuncian" la violencia machista, y ahí encontramos de nuevo a Malú y su 'No voy a cambiar'. Llama la atención igualmente el hecho de que el listado comprenda en general temas lanzados en el siglo XXI, salvo 'Te espero sentada' (1995), de Shakira, y una alejada en el tiempo 'La mataré', de Loquillo y los Trogloditas (1987). ​

Skolae es un programa del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, incluido en el plan de educación 2017-2021, que busca promover la educación en igualad y que comprende contenidos desde los 0-3 años hasta los 18 años. Y tampoco es la primera vez que el Gobierno de Navarra tiene que salir a defenderlo. Hace tan solo unas semanas publicó una nota de prensa en la que denunciaba "la manipulación que se está haciendo del programa impulsado desde el Gobierno de Navarra", por las críticas surgidas a raíz de sus contenidos sobre educación sexual.

El Gobierno navarro defendió que el programa "cumple la legislación vigente" y que los contenidos de Skolae relativos al eje sobre "Sexualidad y buen trato" eran coherentes con el documento “Orientaciones técnicas internacionales sobre educación en sexualidad” de la UNESCO.