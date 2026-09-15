Ganadores de los Premios Emmy 2026: la lista completa de los premios de la TV

'La maldición de Widow's Bay' ha sido la gran ganadora de la noche: un total de 14 Premios Emmy se ha llevado, el doble que los siguientes programas más premiados: el espectáculo de Bad Bunny en la Super Bowl, la miniserie 'DTF St. Louis' y el concurso 'The Traitors'.

'La maldición de Widow's Bay' fue una maldición para muchos. Pero no para ellos, porque ha sido la estrella de la noche de los Premios Emmy 2026. Con la multipremiada Mariska Hargitay al frente de la ceremonia, la entrega de premios valoró de manera extraordinaria esta serie, que ha recibido el doble de galardones que otros programas, como el espectáculo del descanso de la Super Bowl a cargo de Bad Bunny o el concurso 'The Traitors'. Estos son los Premios Emmy anunciados este lunes 14 de septiembre; que se suman a los que ya se anunciaron los pasados 5 y 6 de septiembre.

Mejor serie dramática → ' The Pitt'

' Mejor serie de comedia → 'La maldición de Widow's Bay'

'La maldición de Widow's Bay' Mejor miniserie, serie limitada o de antología → ''DTF St. Louis'

''DTF St. Louis' Mejor actriz de reparto en serie de comedia → Kate O'Flynn, por su papel como Patricia en 'La maldición de Widow's Bay'

→ Kate O'Flynn, por su papel como Patricia en 'La maldición de Widow's Bay' Mejor actriz principal en serie de comedia → Jean Smart, Deborah Vance en 'Hacks'

→ Jean Smart, Deborah Vance en 'Hacks' Mejor actriz de reparto en serie dramática → Allison Janney, Grace Penn en 'The Diplomat'

Allison Janney, Grace Penn en 'The Diplomat' Mejor actriz principal en serie dramática → Rhea Seehorn, Carol Sturka en 'Pluribus'

Rhea Seehorn, Carol Sturka en 'Pluribus' Mejor actriz protagonista sen serie limitada, antología o película → Sally Field, Tova Sullivan en 'Remarkably Bright Creatures'

Sally Field, Tova Sullivan en 'Remarkably Bright Creatures' Mejor actor de reparto en serie de comedia → Stephen Root, Wick en 'La maldición de Widow's Bay'

→ Stephen Root, Wick en 'La maldición de Widow's Bay' Mejor actor protagonista en serie de comedia → Matthew Rhys, alcalde Tom Loftis en 'La maldición de Widow's Bay'

Matthew Rhys, alcalde Tom Loftis en 'La maldición de Widow's Bay' Mejor actor protagonista en serie dramática → Noah Wyle, doctor Michael 'Robby' Robinavitch en 'The Pitt'

Noah Wyle, doctor Michael 'Robby' Robinavitch en 'The Pitt' Mejor actor de reparto en serie dramática → Tom Pelphrey, Robbie Prendergrast en 'Task'

→ Tom Pelphrey, Robbie Prendergrast en 'Task' Mejor actor principal en miniserie → Matthew Rhys, Nile Jarvis en 'The Beast in Me'

Matthew Rhys, Nile Jarvis en 'The Beast in Me' Mejor guion en serie de comedia → Katie Dippold, por 'Bienvenido a Widow's Bay' de 'La maldición de Widow's Bay'

→ Katie Dippold, por 'Bienvenido a Widow's Bay' de 'La maldición de Widow's Bay' Mejor guion en serie dramática → Vicen Gilligan, por 'Nosotros somos nosotros', de 'Pluribus'

Vicen Gilligan, por 'Nosotros somos nosotros', de 'Pluribus' Dirección destacada en serie dramática → Saul Metzstein, por 'Scars' en 'Slow Horses'

Saul Metzstein, por 'Scars' en 'Slow Horses' Dirección destacada en serie de comedia → Hiro Murai, por 'Bienvenido a Widow's Bay' de 'La maldición de Widow's Bay'

Hiro Murai, por 'Bienvenido a Widow's Bay' de 'La maldición de Widow's Bay' Mejor concurso reality → The Traitors

→ The Traitors Serie de variedades destacada → The Late Show con Stephen Colbert

→ The Late Show con Stephen Colbert Mejor película para televisión → 'Remarkably Bright Creatures'

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