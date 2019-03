Fernando Trueba: "Ni cinco minutos de mi vida me he sentido español"

EL CINEASTA HA RECIBIDO EL PREMIO NACIONAL DE CINEMATOGRAFÍA

Nada más recibir el Premio Nacional de Cinematografía, Trueba decía que la palabra que menos le gusta del diccionario español es precisamente 'nacional'. Ha asegurado que nunca se ha sentido español y que estaría a favor de destruir todas las fronteras. El ministro Méndez de Vigo ha intentado ser conciliador diciendo que el cine español ha vuelto a demostrar su gran talento después de los momentos difíciles que España ha vivido. "Que le den un premio nacional a una persona como yo, es medio incorrecto, siempre he estado a favor de destruir las fronteras, no construir una nueva", ha dicho Trueba. "Ni cinco minutos de mi vida me he sentido español", ha asegurado el cineasta.