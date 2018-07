Fallece a los 90 años el productor musical George Martin, el 'quinto Beatle'

Ringo Starr ha comunicado a través de las redes sociales la muerte del productor musical George Martin. "Que Dios bendiga a George Martin. Paz y amor para Judy y su familia. Amor de Ringo y Barbara. Le echaremos de menos", ha indicado el antiguo miembro de Los Beatles en un primer mensaje. "Gracias por todo vuestro amor y bondad. Paz y amor para George", ha agregado.

Thank you for all your love and kindness George peace and love xx😎✌️🌟💖 pic.twitter.com/um2hRFB7qF