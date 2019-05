Eurovisión 2019: estos son los finalistas del festival

Ya se conocen los 26 finalistas de la 64 edición del Festival de Eurovisión que competirán el próximo 18 de mayo en Tel Aviv, Israel, después de celebrarse una reñida segunda semifinal en la que países como Holanda y Rusia han destacado por sus actuaciones.

La gala de la gran final podrá verse el sábado 18 a las 21:00 horas en La 1 de TVE, donde se retransmitirá la señal en directo de la cadena israelí KAN desde la 'Eurovision Village' en Tel Aviv.

En el certamen se enfrentarán los representantes de 26 países: los diez clasificados en la primera semifinal, los diez clasificados en la segunda semifinal, los integrantes del 'Big 5' y el país anfitrión, Israel.

Los países que componen el 'Big 5' han pasado directamente a la final sin tener que clasificarse por su aportación a la UER (Unión Europea de Radiodifusión) y son: España, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido.

Los representantes clasificados en las semifinales han sido: Australia, Islandia, Estonia, Bielorrusia, Serbia, Chipre, República Checa, Eslovenia, Grecia, San Marino, Macedonia del Norte, Países Bajos, Albania, Suecia, Rusia, Azerbaiyán, Dinamarca, Noruega, Suiza y Malta.

A un día de la final, los países que parten como favoritos son Países Bajos, Suecia, Australia y Rusia, según el comparador de apuestas Oddschecker.

Al representante español y exconcursante de OT, Miki Núñez, lo sitúan en la mitad de la tabla. Además, su actuación será la última de la gala, justo después del turno de Australia, que ofrece una de las puestas en escena más espectaculares de esta edición de Eurovisión. Aunque todo parece estar en su contra, el catalán tiene la esperanza de dejar a España en una posición destacable.

Además de los representantes de los países concursantes, también veremos actuaciones que amenizarán la gala como la de Madonna, quien actuará junto al rapero Quavo, 25 bailarines y 40 coristas. En los entretiempos de la final también está previsto que actúen la anterior ganadora de Eurovisión 2018, Netta Barzilai; la de 2015, Conchita Wurst; o la subcampeona del 2018, la chipriota Eleni Foureira.

Repasamos cuáles son los participantes de la gran final de Eurovisión 2019:

Israel

El anfitrión y organizador del festival ha apostado en esta edición por Kobi Marimi y su tema 'Home'. El país ha dejado atrás la estela colorida y animada de 'Toy' para ofrecer una canción que habla del empoderamiento y la fe personal. Se trata de una apuesta que, hasta el momento, no ha logrado conquistar al público y que podría conseguir una posición muy baja en la clasificación.

Reino Unido

El elegido para representar a Reino Unido es Michael Rice, un joven inglés de 21 años ganador del talent show 'All together now', y su canción se titula 'Bigger than Us'. Michael sufrió acoso escolar cuando era adolescente por su amor a la música. Ahora lucha activamente contra el bullying en los colegios y ha grabado una canción sobre el tema para que las víctimas denuncien este tipo de casos.

España

Miki Núñez es el representante con el que España quiere conseguir el micrófono de cristal. Energía, color y positivismo son los atributos que definen al tema elegido: 'La Venda'. El catalán fue concursante de 'OT 2018' y, aunque las predicciones no le dan un puesto muy alto, el equipo español confía en que pueden ocurrir muchas sorpresas. La puesta en escena se compone de una colorida estructura de hierro y aluminio con luces LED con la que se pretende representar el transcurso de la vida diaria.

Francia

A sus 19 años, Bilal Hassani ha enamorado a los fans del festival con su tema 'Roi', un canto a la libertad y a la defensa de los derechos LGTBI. La canción de este joven de origen marroquí se sitúa en el top 10 en muchas casas de apuestas y el videoclip del tema ya acumula 2.600.000 reproducciones en YouTube.

Alemania

S!sters, el dúo integrado por Carlotta Truman y Laurita Spinelli, llevará la bandera de Alemania en esta edición con su tema 'Sister'. Ambas artistas fueron elegidas de manera separada para el casting de Eurovisión 2019 y se alzaron con la victoria en el certamen 'Unser Lied für Israel', la preselección nacional. El año pasado, el país germánico consiguió la cuarta posición gracias a los 340 puntos que recibió Michael Schulte con 'You Let Me Walk Alone'.

Italia

El italo-egipcio Mahmood es el representante de Italia en la 64 edición del festival de Eurovisión. Su canción, 'Soldi' (dinero), mezcla estilos como el pop, el hip-hop y el R&B con una letra de crítica social. La propuesta italiana llega en un momento en el que el debate sobre las políticas migratorias de Mateo Salvini copa las portadas de los medios de comunicación italianos.

Chipre

Chipre es una de las favoritas para alzarse con la victoria del festival. Este año, su representante es la diva del Mediterráneo: Tamta. Con 38 años, es la primera vez que debuta en Eurovisión, aunque su nombre es reconocido al haberse presentado en otra ocasión para representar a Grecia en el mismo certamen. Con su canción 'Replay' y una impresionante puesta en escena está dispuesta a conquistar la gloria del festival.

En 2004, con 23 años, participó en el 'show talent' musical griego 'Super Idol', donde quedó en segunda posición. Desde entonces ha cosechado éxitos tanto en Grecia, Chipre y Georgia. Ha sido miembro del jurado en algunos programas musicales de televisión como 'The X Factor', tanto en Georgia como en Grecia. Su carrera ya acumula cuatro álbumes publicados.

Eslovenia

Un dúo de música alternativa dará vida al escenario cuando le llegue el turno a Eslovenia. La pareja, formada por Zala Kralj y Gašper Šantl, representará a su país en Tel Aviv con el tema 'Sebi', que mezcla un estilo indie con sonidos de sintetizador y guitarra eléctrica.

República Checa

La República Checa saldrá al ruedo con el trío juvenil Lake Malawi y su canción 'Friend of a friend'. La banda está formada por: Albert Černý (vocalista, guitarrista y teclista), Jeroným Šubrt (bajista) y Antonín Hrabal (batería). Con un circulo de fans sólido y una letra escrita en inglés quieren arrasar en la gala.

Bielorrusia

La cantante Zena se impuso a sus nueve rivales de forma holgada. Con su tema 'I like it', la concursante más joven de la edición intentará cosechar los éxitos que nunca ha tenido Bielorrusia. El nombre de la artista está inspirado en 'Xena, la princesa guerrera'. Veremos si esta guerrera se alza con el triunfo en esta edición.

Serbia

Es la tercera vez que la artista Nevena Božovic se sube al escenario en el certamen. Esta vez el tema que ha elegido se llama 'Kruna', que significa 'corona'. La cantante ya debutó siendo una niña en Eurovisión Junior. Ahora, con 24 años, vuelve a cumplir su sueño y no dejará pasar la oportunidad que su país le ha dado para conseguir la gloria internacional.

Australia

Kate Miller-Heidke representa al país oceánico con su tema 'Zero Gravity'. La cantante deslumbrará al público con un enorme vestido plateado y luces de colores. Se prevé que durante la actuación habrá una acróbata realizando movimientos impresionantes al son de la canción. Es la primera ocasión en la que Australia celebra una preselección desde que comenzó a participar en el festival en 2015.

Su carrera siempre ha estado ligada a la música clásica: ha colaborado con varias orquestas sinfónicas y participado en diversas óperas. Se lanzó a la interpretación en 2015 con la miniserie musical 'The Divorce', donde también ha mezclado los estilos de pop y folk.

Islandia

Islandia es otro de los grandes favoritos de esta semifinal. El grupo Hatari mezcla el punk, la electrónica y la música industrial en su tema 'Hatrid mun sigra' ('El odio prevalecerá'), con una puesta en escena y un vestuario oscuro y siniestro. La letra es un alegato pesimista y nihilista de la sociedad actual.

Este año, el país nórdico ha querido romper con la estela que llevaba siguiendo. Su nueva propuesta, con un estilo satánico y oscuro, es totalmente diferente de la canción sentimental que llevó a la edición de Lisboa 2018 Ari Olafsson, 'Our Choice'.

Estonia

El representante de Estonia es Victor Crone. El artista ha sido elegido tras arrasar en el Eesti Laul 2019 con su tema ' Storm'. Se trata de un himno pop electrónico de estribillo pegadizo y con un estilo similar al del reconocido DJ Avicii.

Grecia

El país heleno es el tercer favorito de la primera semifinal. La cadena griega ERT ha elegido a Katerine Duska y su tema 'Better Love' para arrasar en el festival. Algunos comparan a la artista con Amy Winehouse por su potencia y voz rasgada.

Katerine Duska, nacida en Canadá, es una reconocida cantante y compositora en Atenas, donde reside. En 2016 saltó a la fama con su álbum 'Embodiment', que consiguió un alto reconocimiento en el país. Otros de los éxitos de la artista son 'One in a Million', 'Fire Away' y su versión del tema de los Arctic Monkeys 'Do I Wanna Know'.

San Marino

Es la décima vez que el país participa en el certamen. En esta ocasión ha apostado por el cantante de origen turco, Serhat. Su canción se titula 'Say na, na, na' y, aunque ya representó a San Marino en 2016 sin éxito, ahora vuelve con más ganas que nunca.

Suiza

Luca Hänni es el elegido para representar a Suiza en esta edición con el tema 'She Got Me', elegido de manera interna por la televisión pública del país. Hänni no es ningún novato en los concursos. Con tan solo 12 años se alzó con la victoria del 'Deutschland sucht den Superstar', la versión alemana de 'Pop Idol'. Su primer single fue número 1 en las listas de éxitos de países como Alemania y Austria.

Dinamarca

Leonora lleva a Tel Aviv una motivadora canción en cuatro idiomas: danés, francés inglés y alemán. Su tema es un canto al amor y a la belleza de la vida que a más de uno levantará el ánimo. 'Love is forever' es el tema por el que apuesta el país nórdico, que lleva dos años sin clasificarse a la final. Será la primera vez en 21 años que el país usa su idioma oficial como letra en sus canciones concursantes.

Suecia

Se podría decir que este es el año de John Lundvik, elegido por Suecia para representar al país en Eurovisión 2019. Además de cantar 'Too late for love', su tema estrella, participa como coautor de la canción de Reino Unido, 'Bigger than Us'.

Malta

Michela Pace apenas tiene 18 años y ya cosecha éxitos en su país natal. Quedó en primera posición en el programa televisivo de 'Factor X' y, ahora, su tema elegido para Eurovisión, 'Chamaleon', sitúa al país como top 10 en algunas casas de apuestas.

Rusia

Rusia parte como otro de los países favoritos a ganar en el festival. El artista Sergey Lazarev ocupa el número cuatro en la mayoría de predicciones. Es la segunda vez que el país confía en el cantante para ir a Eurovisión, después de que en 2016 quedara en tercer puesto. 'You Are The Only One' es una balada escrita por Sharon Vaughn y Dimitris Kontopoulos que, según los internautas, pone la piel de gallina.

Albania

Con una balada impregnada de una letra reivindicativa sobre la crisis migratoria, Jonida Maliqi presenta 'Ktheju tokës'. La artista se ha proclamado ganadora del Festival i Këngës, el concurso que ha servido como preselección albanesa. Es conocida en el país por su participación en los programas televisivos 'La Voz' y 'Dancing with the Stars' como presentadora.

Noruega

KEiiNO, el grupo noruego-lapón integrado por Fred Buljo, Alexandra Rotan y Tom Hugo, ha viajado a Tel Aviv para competir en la segunda semifinal de Eurovisión 2019 con su tema 'Spirit in the Sky'. La letra de la canción es un canto a la lucha por la igualdad de derechos, independientemente de la raza o la orientación sexual.

Países Bajos

Duncan Laurence es el favorito a ganar el festival de Eurovisión 2019, o al menos es lo que dicen las casas de apuestas. 'Arcade' es un tema intimista y de ritmo pausado que sin duda no dejará indiferente al público.

Macedonia

Es la cuarta vez que Tamara Todevska acude al festival de Eurovisión. En 2014, su hermana Tijana Dapcevic representó al país y ella hizo de apoyo vocal. También fue corista en 2004 y cuatro años más tarde concursó junto a Vrčak y Adrijan, cantando la canción 'Let me love you'. En esta ocasión, Todevska nos trae 'Proud', una canción de ritmo lento que calará en lo más hondo de los espectadores.

Azerbaiyán

La televisión azerí se ha decantado por el cantante Chingiz Mustafayev y su canción 'Truth'. Algunas casas de apuestas sitúan al concursante en las posiciones más altas y como favorito indiscutible del festival. Su tema tiene un estilo electrónico y un ritmo bailable similar al flamenco que, sin duda, animará a los espectadores de la gala.