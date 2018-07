Un equipo de arqueólogos descubre una monumental estructura enterrada en las arenas de Petra

Un equipo de arqueólogos ha descubierto una enorme estructura enterrada en las arenas de Petra gracias aun estudio basado en imágenes por satélite que exploraba la antigua ciudad y publicado en el Bulletin of the American Schools of Oriental Research.

El estudio ha revelado una plataforma de 56x49 metros con una plataforma interior pavimentada de losas, cubierta de columnas por uno de sus lados y con una enorme escalera descente. Una plataforma más pequeña de 8,5 metros encumbra la plataforma interior. Restos de varios artículos de cerámica hallados cerca de esta estructura sugieren que pueda tener más de 2.150 años de antigüedad.

Christopher Tuttle, uno de los autores de este trabajo dijo: "Que yo sepa, no tenemos nada parecido en Petra. Yo sabía que algo había allí. Otros arqueólogos también habían notado algo, pero los lados de la estructura parecían paredes de terrazas muy comunes en la ciudad, por lo que creo que nadie prestó mucha atención". Sara Parcak ha colaborado con Tuttle utilizando los satélites para realizar el trabajo. Parcak dijo que comenzó con el estudio del satélite con bastante escepticismo, aunque se sorprendió mucho cuando descubrió que el monumento era algo significativo.

Una vez descubierto por satélite el monumento, el equipo de Tuttle se desplazó hasta la zona, donde recogió diversas muestras de cerámica que datan, según el propio Tuttle, del año 150 Antes de Cristo. "En las montañas, valles y cañones de Petra hay un gran número de pequeños santuarios de culto y plataformas y estas cosas, pero nada a una escala semejante a la del nuevo descubrimiento". Dice que lo más cercano encontrado a este descubrimiento son lugares destinados a ceremonias de culto o actividades políticas, aunque "para ser honesto, no sabemos mucho de ella".