Un investigador de la Universidad de Barcelona (UB) ha hallado en el Real Colegio de los Escoceses de Salamanca "lo que los indicios señalan" como el primer ejemplar de la tragicomedia 'The two noble kinsmen' (Los dos nobles caballeros en español) llegado a España.

La obra encontrada, una impresión de 1634, fue escrita a cuatro manos con John Fletcher y es considerada la última obra de Shakespeare, según ha informado este jueves la UB en un comunicado. Según ha explicado la entidad en este mismo documento, el profesor John Stone, de la Facultad de Filología y Comunicación de la UB, topó con este hallazgo "durante una investigación en los fondos del colegio sobre filosofía y economía del siglo XVIII".

El profesor afirma que lo más probable es que la impresión llegara como "parte de la biblioteca personal de algún alumno, o a petición del primer rector del Real Colegio de los Escoceses, Hugh Semple, amigo de Lope de Vega y que tenía más obras de teatro en su biblioteca particular".

De esta forma, y tal y como se explica en un artículo publicado por Stoneen el portal académico Notes and Queries, la hipótesis más plausible es que el ejemplar de la tragicomedia fuera adquirido por algún viajero inglés o escocés antes de dejar su país en 1635. Sabia decisión la de aquella persona, por esos tiempos las colecciones de libros ingleses eran escasas en España y en el caso de las obras de teatro inglés, eran unas piezas excepcionales: el Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español no registra ningún ejemplar de estas obras impresas antes de 1720.

Si se confirma que la llegada del nuevo ejemplar data de 1640, se corroboraría que el ejemplar de Salamanca fue el primer manuscrito impreso de Shakespeare en circular por nuestro país. Por tanto, el volumen localizado en el Real Colegio de San Albano, en Valladolid, y que actualmente se conserva en la Folger Shakespeare Library de Washington, perdería su título actual de 'primer ejemplar' en nuestro país porque llegó entre 1641 y 1651.

Otro hallazgo del investigador

Junto con el libro que incluye el ejemplar de 'The two noble kinsmen', Stone descubrió en Salamanca un segundo volumen de obras de teatro inglés de los mismos años. En total, los dos hallazgos suman diecinueve obras teatrales "que debieron llegar sin encuadernar a la primera sede histórica del Real Colegio de los Escoceses, en Madrid, en todo caso no más tarde de 1654", explica la UB en su comunicado.

El investigador de la UB ha expresado que el hallazgo de la obra de Shakespeare evidencia el interés por estudiar a fondo la biblioteca del Real Colegio de los Escoceses y su colección de obras inglesas, tanto de literatura como de otros ámbitos.