En defensa de la cultura pública: paros y protestas contra la fusión del Teatro Real y la Zarzuela

Los trabajadores del Teatro de la Zarzuela dan el 'Do de Pecho' en su lucha contra la fusión con el Teatro Real. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el Real Decreto que pone en marcha el proceso de unión de ambos teatros bajo la Fundación del Teatro Real. "La Fundación depende de las Administraciones Públicas y será presidida por el ministro de Cultura", ha anunciado Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Gobierno.

Aseguran que la salida del teatro de la Zarzuela del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música es para mejorar el sector de la lírica. "Establece garantías taxativas para proteger la Zarzuela y el respeto a su programación", ha continuado Méndez de Vigo.

Sin embargo, los trabajadores no piensan lo mismo. "No se puede promocionar la lírica desde un teatro que nos va a absorber, que no tiene una orquesta propia, ni un coro propio ni un ballet que ni está ni se le espera", ha criticado Alberto Ríos, cantante del coro del Teatro de la Zarzuela. Les preocupa su futuro laboral y cómo quedará la cultura española.

"Se garantiza sólo en el momento de la incorporación, y después habrá lo que ellos denominan 'optimización' de las plantillas, que es un eufemismo que todos sabemos lo que significa", continúa Ríos. Por ello, llevan a cabo una serie de movilizaciones en protesta.

Han suspendido las representaciones previstas para luchar por una cultura sin participación de empresas externas. Por su parte, el Patronato del Teatro Real, fundación a la que se anexiona el Teatro de la Zarzuela, asegura que es una muy buena noticia en la que la zarzuela saldrá reforzada.