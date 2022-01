Tras regresar a la radio y casi un año después de anunciar que padecía cáncer, Julia Otero ha visitado este martes 'El Hormiguero', donde ha ofrecido una emocionante entrevista que comenzaba con este mensaje: "Quiero dejar claro que yo no soy bandera de nada y estandarte de nada, que soy una enferma más de cáncer, que ha pasado 11 meses duros, como tantos otros".

En este sentido, la locutora ha hecho hincapié en que "hoy mismo a 800 españoles les han diagnosticado cáncer" y que "cada año casi 300.000 españoles tienen cáncer". "Yo no soy diferente a ellos", ha insistido.

Además, Otero ha compartido cómo reaccionó en el momento en que recibió el diagnóstico. "Te pasa toda la vida por delante, sí, pero no te pasa la vida pasada por delante, te pasa la vida futura, que tú has soñado que aún te queda", ha relatado, precisando que "no es el pasado lo que vuelve", sino "la melancolía del futuro para el que tal vez no estés presente".

"Te pones a pensar en tus hijos, en los nietos que igual no verás, en la casa que estás haciendo en el campo que igual no estrenarás... en tantas y tantas cosas. Es melancolía del futuro, más que del pasado", ha ilustrado.

Durante su conversación con Pablo Motos, la periodista asimismo ha contado que no fue fácil anunciar su enfermedad a sus oyentes, aunque ha apuntado que "comunicar que uno tiene una enfermedad que tienen 300.000 personas compatriotas cada año está bien".

Además, ha compartido algunos consejos para aquellas personas que tengan un querido con cáncer, recomendándoles que no minimicen pero tampoco dramaticen la situación. "Lo mejor siempre es la verdad y si de verdad no sabes qué decir, di que no sabes qué decir", ha recomendado la locutora radiofónica, que también ha revelado que esta Navidad pasó el COVID-19.

"He pasado la COVID con la gran suerte de que he sido asintomática", ha relatado, poniendo el foco en la importancia de la vacuna: "No es mucha suerte, es mucha sabiduría y mucha ciencia, tres dosis de vacuna, esa es la clave".