El grupo estadounidense Aerosmithreprograma los conciertos de su gira de despedida, "Peace Out", debido a los problemas de garganta que tiene el cantante y líder de la banda, Steven Tyler. "Tengo el corazón roto al decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar durante los próximos treinta días", se lee en el mensaje de Tyler publicado en la cuenta de Instagram del grupo.

Al comunicarle la noticia a sus seguidores, se disculpó de sus seguidores y explicó el motivo por el cambio de fechas. "Sufrí daños en las cuerdas vocales durante el 'show' del sábado, lo que provocó una hemorragia posterior. Necesitamos posponer algunas fechas para que podamos volver y brindarles la actuación que se merecen" esclareció el cantante que espera regresar a los escenarios a partir de enero del año que viene.

Las fechas reprogramadas

La banda de rock clásico formada por Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería) reprograma las fechas:

El 29 de enero 2024 en Detroit, MI-Little Caesars Arena.

El 14 de febrero 2024 en Chicago, IL-United Center.

El 17 de febrero 2024 en Washington, DC-Capital One Arena.

El 21 de febrero de 2024 en Toronto, ON-Scotiabank Arena.

El 26 de febrero 2024 en Releigh. NC-PNC Arena.

El 29 de febrero 2024 Cleveland, OH-Rocket Mortgage FielHouse

Aerosmith ha comunicado en la red social que todas las entradas compradas previamente serán aceptadas para las fechas reprogramadas y que habrá reembolsos disponibles para aquellos que no puedan asistir. Además, han recomendado a los clientes que quieran más información en relación con las devoluciones que se pongan en contacto con los puntos de venta.

Esta gira estará repleta de los grandes hits de la banda, fundada en Boston en 1970, y que no ha publicado un nuevo disco desde el lanzamiento en 2012 de "Another Dimension!", el decimoquinto álbum de su trayectoria.