Dani Rovira: "Si no bajan el IVA de un yate, a mí me da igual porque no tengo yate. Lo mismo le pasa a Montoro con la cultura"

EL DARDO DEL ACTOR MALAGUEÑO A CRISTÓBAL MONTORO EN LOS GOYA

Dani Rovira dedicó un espacio al IVA cultural en su monólogo inicial, durante la presentación de los premios Goya 2016. El actor malagueño lanzó un dardo al ministro de Hacienda sobre los impuestos en el ámbito de la cultura. "Si no bajan el IVA de un yate, a mí me da igual porque no tengo yate. Pues lo mismo le pasa a Montoro con la cultura", ha señalado. También destacó que durante los debates electorales previos a las elecciones no se hablase de la situación de la cultura en España.